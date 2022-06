Ramón Planes: "El Athletic es un sueño para cualquier profesional

La candidatura que lidera Ricardo Barkala ha presentado este mediodía su proyecto para Lezama, en el que Ramón Planes (Lleida, 5-11-1967) será la cabeza visible, lo que le dará plenos poderes para el primer equipo masculino así como para la cantera, y en el que Andoni Imaz, quien fuera jugador del Athletic y delegado del primer equipo, tendrá un papel relevante en lo relativo a las relaciones institucionales con otros clubes e instituciones. Además, un viejo conocido de la casa como Bingen Arostegi, segundo de José Ángel Ziganda y con pasado en distintas categorías de formación tanto en el masculino como en el femenino, sería el encargado de la metodología, mientras que Manu Franco, avalado por el propio Planes y hasta esta semana director deportivo de la UD Logroñés y que cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol vizcaino, será el responsable de captación y scouting.

En una exposición conducida por Javier Aldazabal, el segundo de a bordo de la candidatura de Barkala, este ha puesto en valor al que sería el responsable máximo de Lezama, quien le ha acompañado en el acto. "No hace falta contar muchas cosas de él. Es una persona que lleva más de 20 años ejerciendo la profesión de director deportivo en equipos como el Barcelona, la academia del Espanyol o el Tottenham. De Ramón (Blanes) destacaría su compromiso con el Athletic, esas cosas que no aparecen nunca en el currículo de las personas. Ha renunciado a cargos por ir con uno que quiere ser presidente. Las cosas se demuestran con hechos y eso es renunciar a ofertas en firme para jugársela a ver si sale esta candidatura elegida. Solo por eso merece la pena contar con el apoyo de Ramón".

Planes, por su parte, ha asegurado "como profesional del fútbol" siente "un orgullo increíble" por poder formar parte del Athletic siempre y cuando Barkala sea elegido presidente el próximo día 24. "En marzo tuve el primer encuentro con Barkala y me enamoró. No me esperaba una llamada de un club como el Athletic. Creo mucho en las personas, eso es lo que me ha hecho unirme a esta candidatura. En los diferentes encuentros he visto rigor, seriedad, las ideas claras y respeto por los profesionales". En esta línea, el catalán ha admitido que "el Athletic es un sueño para cualquier profesional" y que no pudo "dejar pasar" la "oportunidad".

SIN PISTAS SOBRE EL ENTRENADOR



Ni Planes ni Aldazabal han querido dar ninguna pista sobre el nombre del entrenador. Desde hace días el nombre de Mauricio Pochettino se ha asociado a la candidatura que lidera Ricardo Barkala y el propio aspirante ha reconocido en más de una ocasión que el argentino, que podría estar muy cerca de rescindir su contrato con el París Saint-Germain, es uno de los cinco o seis técnicos con los que han mantenido conversaciones.

El catalán ha dicho ser consciente de la relevancia que tienen los nombres en las campañas, pero aguardarán a la próxima semana para desvelarlo: "Entiendo que el nombre del entrenador es importantísimo, eso es indudable, pero lo que deben de votar los socios es un proyecto. Es importantísimo votar lo que hay detrás. El Athletic va a tener un gran entrenador, seguro. Si somos elegidos, con nosotros va a haber un gran entrenador, no tengáis ninguna duda. No es el momento de hablar de nombres, porque alguna persona está vinculada. No hay que hablar ni dar falsas expectativas ni nada. Tenemos muy identificado el entrenador que queremos, eso sí. Pero es muy importante el proyecto. Eso es lo que nos va a marcar la diferencia". Al respecto, Aldazabal ha puntualizado que el proyecto es el futuro del Athletic y que los entrenadores "son efímeros".

Respecto a los entrenadores del Bilbao Athletic y el Basconia, Ramón Planes no se ha querido mojar con los nombres más allá de admitir que "será gente de la casa".

NOVEDADES EN LEZAMA



Entre las principales novedades que han detallado para Lezama se encuentra la creación del Athletic LAB, cuyo objetivo es mejorar los entrenamientos de los y las jugadoras de las categorías inferiores del club, un órgano que estaría dirigido por Jordi García, impulsor en 2008 del Real Madrid LAB, con pasado en el Atlético de Madrid y en la Academia Aspire, entre otros lugares; así como la puesta en marcha de un centro de biomecánica enfocado en "la adaptación y mejora del gesto técnico de cada jugador para la enseñanza personalizada". Para la implementación del Athletic LAB, García contará también con la ayuda de Bernardo Hernández, quien fuera número dos de Google y que jugará también un papel importante en la cuestión económica dentro del equipo de Barkala.

Sobre el plan para la ciudad deportiva del Athletic, Javier Aldazabal ha asegurado la idea es potenciar Lezama a diez años vista, poniendo el énfasis en todas las etapas de formación tanto a nivel deportivo como vital, pues ha recordado que solo el 2% de los futbolistas que pasan por Lezama llegan al primer equipo. Ha hablado bien del trabajo realizado en la formación, lo cual no suele ser habitual en los periodos electorales, y ha asegurado que tienen que ser más agresivos en la captación de talento de otros clubes. Si no salen elegidos, se ha comprometido a facilitar el proyecto al ganador.

Planes, además, ha recalcado que los entrenamientos son la clave para progresar –"entrenar más y mejor"– y ha avanzado que si llega a ser director de fútbol del Athletic "los futbolistas de Lezama van a trabajar entre un 20 o un 25% más de horas".