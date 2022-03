El Athletic no sabe ganar al Getafe

El Athletic vuelve a tropezar y su destino parece ya fuera de Europa, con lo que serían cinco temporadas consecutivas sin jugar en competición continental. Será así por deméritos propios. Por partidos como el de este viernes, de los que no sabe ganar ni con la plusvalía que supone competir en superioridad numérica durante más de media hora y ante su gente. Un nuevo tren que deja pasar y seguramente sea el último. Porque el Athletic ha sido superior a un Getafe que ha hecho bien lo que mejor sabe hacer tras sufrir la expulsión de Cuenca pasada la hora de juego, pero el conjunto rojiblanco se ha confundido con un hombre más en el verde. El entrenador, con sus decisiones, y los jugadores, desacertados en ese tramo decisivo, precisamente cuando en los sesenta minutos anteriores el Athletic había proyectado un fútbol fiable a su idea. El Getafe se ha defendido como gato panza arriba y los leones han sido víctimas de su impericia de cara al gol. Así de sencillo. Y van...

El fiasco en el Benito Villamarín generó su inevitable dosis de decepción y desilusión. Supuso un paso atrás que complicaba un poco más las opciones europeas de un Athletic mal acostumbrado a justificarse de las derrotas y menos proclive a hacer autocrítica. Frases tan manidas como "nos hacen mucho para lo poco que nos generan" o "fuimos superiores, pero nos penaliza la falta de pegada" solo sirven para autoengañarse, ya que lo que cotiza son los puntos y el conjunto rojiblanco no sumó en su visita al Betis, un revés que le obligaba a no fallar frente al pétreo Getafe, un equipo que mantiene su perfil independientemente de quién sea su entrenador. Es cuestión de genética. Como lo es también en el caso del Athletic, un equipo de autor. Un equipo de Marcelino, para lo bueno y para lo no tan bueno. Y tocó lo segundo. El asturiano no innovó evidentemente su plan táctico de partida, como tampoco lo hizo Quique Sánchez Flores, aunque los dos debieron cambiar de nombres propios una vez que contaban con un par de bajas significativas. Como se sabe los leones Iñigo Martínez y Dani García se perdían por lesión su segundo partido consecutivo y los azulones viajaron a Bilbao sin Arambarri y Maksimovic, piezas claves en la medular del Getafe. El Athletic compareció con el mismo once del Villamarín y la pelea, por tanto, se debería resolver en detalles.





GOLPE A LOS TRES MINUTOS



Y así fue. Aunque esos detalles emergieron de manera imprevista. Porque no es habitual que el Getafe se adelante fuera del Coliseum a los tres minutos y porque tampoco es corriente que el Athletic se despiste en defensa de forma tan elocuente. Se unieron los astros para que Ünal batiera a Unai Simón en un testarazo como mandan los cánones a servicio de Djené, tampoco esperado, que sorteó la marca de Vencedor. Es el décimo cuarto tanto que ejecuta el turco y los rojiblancos estaban avisados de la inspiración del ariete. Como para tirarse de los pelos. El tanto de Ünal dio paso a otro partido. Marcelino tuvo que cambiar de registro. Tocó retocar matices. Los leones aceleraron la marcha, buscaron las bandas, aparecieron Muniain y Sancet, Vesga y Vencedor cogieron espacio en la medular e Iñaki Williams se afanó en encontrar el mínimo resquicio en el muro de cinco defensas que levantó el cuadro azulón, que a priori debía sentirse más a gusto en tal escenario con el marcador de cara.

La propuesta del Athletic proyectaba buena pinta, pero había que hacerla valer en el área de Soria, que sacó dos manos salvadoras ente sendos golpeos de Williams y Vivian. El Athletic había superado el bofetón que le propinó Ünal, no sin antes cometer incomprensibles errores en la salida, dos de ellos obra De Marcos, que podrían haber resultados fatales. El Getafe no lo aprovechó y el colectivo de Marcelino se lo agradeció. Muniain cogió galones, Berenguer, muy activo, le imitó en la banda contraria y la insistencia tuvo premio en una poderosa acción de Berchiche, que, tras hacer la pared con Williams, sacó un latigazo que dobló la mano derecha de Soria, en este ocasión penalizado. Berchiche, muy flojo en el Villamarín, lo celebró con rabia. Tenía esa espinita clavada. El empate se recibió con alivio por parte del Athletic, si bien la cosecha pudo haber sido aún mayor en otros dos remates de Iñaki Williams y Vivian que no encontraron la red.

Si el primer acto fue imprevisto, el segundo le superó en la ingobernabilidad. El Athletic mantuvo su dominio, total por fases, pero le faltó lo de casi siempre cuando no sabe ganar los partidos. No tuvo eficacia. Y todo con el VAR por medio. El videoarbitraje se convirtó en protagonista. Primero para anular un gol de Olivera y de seguido para invalidar un penalti pitado por Gil Manzano cometido sobre Sancet, lo dejó en falta, la amarilla inicial a Cuenca la subió a roja... Una película de suspense. Al Athletic, lo cierto, le tocó jugar en superioridad durante más de media hora. Y ni así. Erre que erre. Marcelino movió todo su ataque. Prescindió de Sancet, o sea del toque diferencial, puso músculo con Raúl García y Villalibre y resulta que Vivian, un central, fue el que gozó de las ocasiones más claras en sendos golpes directos botados por Muniain, pero era la noche del no del gasteiztarra, al que Soria, el héroe del Getafe, le intuyó sus dos cabezazos. Una frustración que ya ni tiene remedio. Europa pasa a ser prácticamente una quimera.





FICHA TÉCNICA:



ATHLETIC: Unai Simón; De Marcos (Min. 89, Petxarroman), Vivian, Yeray, Berchiche; Berenguer, Vencedor (Min. 72, Nico Williams), Vesga, Muniain (Min. 89, Serrano); Sancet (Min. 78, Raúl García) e Iñaki Williams (Min. 78, Villalibre).

GETAFE: Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Aleñá (Min. 87, Iglesias), Villar, Óscar (Min. 78, Okay); Sandro (Min. 74, Mayoral) y Ünal (Min. 87, Mata).

Goles: 0-1: Min. 3; Únal. 1-1: Min. 29; Berchiche.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Expulsó con roja directa al visitante Cuenca (Min. 66). Amonestó también a Vesga (Min. 79), De Marcos (Min. 88), Petxarroman (Min. 93) y Yeray (Min. 96), por el Athletic; y a Mitrovic (Min. 25), Ünal (Min. 32), Djné (Min. 86), Mata (Min. 93) y Damián (Min. 96), por el Getafe.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada de LaLiga Santander disputado en San Mamés ante 37.367 espectadores, según datos oficiales.