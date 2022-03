Marcelino: "Era un partido trampa"

El Athletic, superado el amargo trago copero, sacó a relucir ante el Levante la genética competitiva que reclamaba Marcelino García Toral, quien se mostró "muy orgulloso" de sus futbolistas en la rueda de prensa posterior al choque de anoche en San Mamés, cita que calificó como "partido trampa". "Era importante ganar y nos colocamos en una muy buena situación. Tener una reacción inmediata como la que ha tenido el equipo después del partido del Valencia es para sentirse satisfechos también y yo, al menos, lo estoy mucho", aseguró el técnico rojiblanco, quien reivindicó que no perder la cara a LaLiga hasta la última jornada "es nuestra obligación".









"Lo veo muy simple esto. Llevo desde 2003 entrenando y nunca vi que por perder un partido de Copa se acabara la temporada. LaLiga es la competición que más credibilidad te da por su regularidad y por poder darte ese gen ganador. Si queremos un Athletic Club competitivo, ganador, progresivo y cada vez mejor es obligación de todos y me revelo absolutamente contra cualquier opinión que no sea competir el próximo partido con la máxima intensidad e ilusión", resaltó asimismo Marcelino, que puso en valor la paciencia de sus hombres hasta conseguir adelantarse en el marcador contra el Levante en un envite en el que "el equipo fue insistente y encontramos el gol cuando más falta nos hacía, mientras que el segundo nos certificó prácticamente la victoria".

Las mejores imágenes del Athletic - Levante. Fotos: Pablo Viñas



, lamentó, no obstante, Marcelino.

Cuestionado por Europa, el asturiano también fue claro: "Tenemos que ir partido a partido. Era muy importante ganar al Levante al venir de un golpe duro y el equipo se supo levantar. Estamos en la pelea, un poquito lejos pero no mucho y con la ayuda de nuestro público tenemos que sacar muchos puntos en San Mamés. Fuera también somos un equipo competitivo y pensaremos ya en el Betis, porque si conseguimos un resultado positivo allí tendríamos el gol average favorable y nos acercaríamos".

Con la esperanza de que las molestias musculares de Iñigo Martínez no sean importantes, Marcelino fue cuestionado por último por la posición en la que ha quedado su figura tras la eliminación en la Copa, a lo cual respondió que "yo estoy subido en el barco del Athletic y respeto cualquier opinión, pero podréis comprender que tengo bastante experiencia y que si hiciera caso de lo que dice fulanito o menganito y ello me condicionara mi forma de actuar y mi estado de ánimo, pues estaría colgado, pero no. La experiencia y los años me ayudaron a relativizar y estoy orgulloso de defender y entrenar al Athletic".

vesga, goleador









Mikel Vesga, autor del primero de los tres goles del Athletic, se mostró feliz por marcar en San Mamés y subrayó que "necesitábamos la victoria después del palo del otro día y se ha notado desde el principio". De cara al futuro inmediato, el centrocampista gasteiztarra afirmó que "esto nos ayuda a levantar el ánimo, a seguir y ver que vamos a estar ahí hasta el final. Iremos a Sevilla a por los tres puntos, porque queremos más, somos ambiciosos y vamos a intentarlo hasta el final".

"Esto nos ayuda a levantar el ánimo, a seguir y ver que vamos a estar ahí hasta el final" Mikel vesga Jugador del Athletic