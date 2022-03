Unai Simón: "La temporada no acaba aquí"

LaLiga vuelve a escena y el Athletic, obligado a levantarse tras el varapalo en la Copa, trabaja ya con la mente puesta en el Levante, rival que visita el lunes San Mamés a partir de las 21.00 horas en un partido en el que regresará a la titularidad Unai Simón. El murgiarra, suplente en el torneo del K.O. en favor de Julen Agirrezabala, ha reconocido en la vuelta a los entrenamientos en Lezama que la eliminación copera "ha sido un duro golpe, porque sabemos la importancia que tenía la Copa, lo que nos gusta y lo que conlleva para nosotros y para toda la afición, pero han pasado 48 horas, tiempo suficiente para asimilarlo, darle la vuelta y centrarnos en el partido de este lunes al ser nuestra única prioridad ahora mismo".

"Si nos seguimos centrando en que estamos eliminados de la Copa y no pasamos página, lo único que hacemos es tirarnos piedras sobre nuestro tejado", ha reivindicado Simón, quien ha señalado que "como chaval podías perder un partido importante y estar dos o tres semanas guardando el luto al no exigirte al cien por cien el resto de partidos que tenías, pero en el fútbol profesional no hay descanso". El internacional rojiblanco, que no ha ocultado en relación a su suplencia en la Copa que "soy jugador del Athletic y me gustaría jugarlo todo, pero es una decisión que respeto y lo llevo bien, de la misma manera que si hubiera jugado", ha apuntado asimismo que "igual se nos puede catalogar, al menos a mi persona, de ser un poco insensible por el hecho de olvidarte ya de esta eliminatoria y de estos días pasados, pero como profesionales del fútbol tenemos que intentar recuperarnos física y, sobre todo, mentalmente para el partido del lunes".

"Ahora mismo, en lo cercano, vemos que no hemos conseguido ese título de Copa que tanto ansiamos, pero con el tiempo creo que nos daremos cuenta de lo difícil que es hacer lo que hemos hecho hasta ahora y de lo grande que hemos hecho a este club pasando estas eliminatorias", ha remarcado asimismo Simón, quien cuestionado por la "negatividad" del entorno ha indicado que "yo lo noto, porque mi círculo cercano me transmite otra sensación, pero de ser ese el caso entiendo que los tiros van por el hecho de que la Copa es una competición que nos encanta a todos y nos consideramos coperos. Para todos es un chasco y un palo muy duro, pero la temporada no acaba aquí".

"Todavía quedan doce jornadas de liga y nuestro objetivo del inicio de temporada es entrar en Europa. Ahora mismo estamos a siete puntos del sexto puesto y tenemos que hacer un fortín de San Mamés y cuando vayamos fuera darlo todo como hemos hecho hasta ahora", ha agregado el cancerbero del Athletic, sabedor de que "partimos con desventaja, pero en los partidos de liga que nos quedan tenemos que tener una actitud ambiciosa y ganadora, porque esos siete puntos los podemos recortar".

EL FINAL DEL CURSO PASADO



En cuanto a la importancia de no repetir el mal cierre de curso del año pasado tras las dos finales de Copa perdidas, Simón, que ha confesado no haber visto la otra semifinal de Copa al no ser una persona "de ver fútbol", hizo hincapié en que "nos queda LaLiga, la competición en la que aspiramos a entrar en Europa y tenemos que darlo todo en estos doce últimos partidos de la temporada".