Marcelino: "Nos penalizó no acertar en el remate"

El Athletic cayó eliminado en Mestalla tras realizar un único disparo a portería en todo el partido, pero Marcelino García Toral puso el foco en su rueda de prensa posterior al encuentro en la falta de acierto en el remate, clave a su parecer en el desenlace de la semifinal de Copa. "Fuimos superiores al Valencia durante el partido en líneas generales, pero el rival fue superior en el marcador, que es donde hay que serlo", resumió el técnico rojiblanco, quien lamentó que "en el primer tiempo nos merecimos ir por delante en el marcador, pero nos fuimos por detrás. Con 1-0 en casa no supimos mantener la portería a cero y el Valencia, sí. La suma de un partido y otro les coloca a ellos en la final".









"La eliminatoria ha sido muy igualada como se preveía desde el inicio. En el partido de ida no estuvimos a un buen nivel y lo pagamos al final. Hoy –por ayer– encaramos muy bien el partido. Fuimos muy superiores al Valencia en el primer tiempo y tuvimos claras ocasiones para adelantarnos en el marcador, pero el golazo de Guedes en una acción individual nos hizo mucho daño y decidió la eliminatoria", expuso asimismo el de Villaviciosa, quien agregó en su particular análisis que "en el segundo tiempo lo intentamos, pero generamos mucho menos que en el primero y en el tramo final nos precipitamos en exceso contra un rival que con el marcador a favor defendía con mucha gente por detrás del balón".







"A lo mejor nos faltó frescura en algunos jugadores y lectura de juego, porque fuimos perdiendo el juego de posición mientras que nuestros mejores hombres o los que pueden ser más determinantes en el segundo tiempo no tuvieron su mejor noche, pero era muy difícil", remarcó Marcelino, quien hizo hincapié en que "nos penalizó no acertar en el remate". Respecto a sus palabras a los futbolistas tras la derrota, el asturiano desveló que "lo primero que les dije fue que, si teníamos que quedar eliminados, que fuera así. Dando la cara, yendo a por el rival desde el minuto inicial, generando situaciones de peligro y defendiendo muy bien al generarnos muy poco el rival. Les he dicho que estoy muy orgulloso de ellos y que es una pena que después de todo lo que hicimos en el torneo nos hayamos quedado al lado de la final".

Las mejores imágenes del Valencia - Athletic. Fotos: Borja Guerrero



LA COMPETITIVIDAD

En cuanto al daño moral que puede provocar en el vestuario el palo que supone quedar a las puertas de una final, Marcelino destacó que "no me vale eso de los palos. Esto es fútbol y para que no te den dos palos, te levantas del primero. Hay que ser un equipo competitivo cada día y el próximo día hay que intentar ganar al Levante como sea".

"En el primer tiempo merecimos ir por delante en el marcador, pero nos fuimos por detrás"