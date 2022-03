Muniain: "Hay que pasar este trago"

La eliminación a manos del Valencia en las semifinales de Copa ha supuesto otro importante golpe anímico para un vestuario que ya sufrió un doble y mayúsculo varapalo el pasado curso al caer en las dos finales que disputó en el torneo del K.O. El objetivo, un año después de ver cómo la Real Sociedad y el Barcelona levantaban el título copero en La Cartuja, pasa por no volver a desfallecer en liga, competición en la que el Athletic asoma a día de hoy a siete puntos de las posiciones europeas.

Tras la dolorosa derrota en Mestalla, junto a Mikel Vesga, compareció el capitán Iker Muniain, quien puso voz al sentir de una plantilla que está obligada a cambiar el chip de inmediato tras no sacar adelante en Mestalla un partido que dejó en el de la Txantrea la sensación de "generar mucho y hacer, sobre todo, una primera parte muy completa en todas las líneas".

"Combinamos bien, bajamos el balón al suelo cuando había que hacerlo, estuvimos muy intensos en el juego directo y lo que nos faltó fue materializar esas ocasiones que tuvimos y que fueron muchas en la primera mitad. No tuvimos la fortuna de estar finos en los últimos metros y ellos, en una jugada aislada tras un rechace en una falta lateral, nos metieron un golazo que decantó la eliminatoria", analizó asimismo Muniain, quien reivindicó que "cada equipo es fiel a su estilo y a lo que su entrenador propone y en lo que a nuestro juego se refiere fuimos fieles a lo que el míster nos lleva inculcando desde que está aquí. En ese aspecto no podemos reprocharnos nada".

En cuanto a la clamorosa ocasión de gol errada por Iñaki Williams un minuto antes de que el Valencia se pusiera por delante en el marcador gracias a un soberbio derechazo del portugués Gonçalo Guedes, el atacante navarro remarcó que "son situaciones que se dan y todos fallamos en todos los partidos. Ni hay que mencionar esa ocasión. Ganamos todos y perdemos todos y ahora hay que pasar este trago, porque queda temporada por delante y tenemos que pegar el último arreón en liga para meternos arriba, que es lo que queremos". En las doce últimas jornadas del campeonato de la regularidad, así las cosas, pone ya los cinco sentidos Muniain, si bien entiende el bajonazo entre los aficionados, dado que "es lógico que tanto nosotros como la afición estemos así, porque es un momento difícil cuando te eliminan de la Copa en semifinales, pero nos toca descansar y volver a entrenar para seguir compitiendo como siempre hemos hecho".





"ESTAMOS EN UNA DINÁMICA POSITIVA EN LIGA"

Bajar los brazos en la primera semana de marzo no es una opción, por mucho que la decepción en el entorno rojiblanco vuelva a ser considerable como lo fue tras las finales de Copa perdidas el año pasado, cuando el equipo acabó cayéndose en liga. Cuestionado por dicha sensación de desencanto, el '10' del Athletic fue contundente: "¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos todos para casa y no jugamos? No. Estamos en una dinámica positiva en liga, venimos de unos meses en los que el equipo ha ido creciendo y quedan muchísimos puntos todavía por jugar".

"Nuestro objetivo es pensar en el partido siguiente, sumar de tres en tres y de esa manera ir recortando puntos a los equipos que tenemos por delante. Si logramos hacer eso, creo que tendremos opciones de ir a Europa hasta el final. La gente y nosotros estamos ilusionados con eso, es lo que nos queda y vamos a pelearlo hasta el final como siempre hemos hecho", reivindicó Muniain, quien tiró de jerarquía y aseguró que "cuando hay momentos difíciles lo mejor es estar unidos y pensar en lo que viene. Todos estamos con el disgusto de no poder llegar a otra final, pero el fútbol es así. Unas veces es maravilloso y otras veces te hace vivir estos momentos. De todo se aprende y es la grandeza de este deporte".





CAMBIO DE CHIP

Mikel Vesga, por su parte, admitió ante los medios de comunicación que "es un momento duro para nosotros, porque queríamos jugar la tercera final de Copa consecutiva y después de todo el trabajo que habíamos hecho durante el torneo, nos hemos quedado a las puertas". El gasteiztarra, que completó un aseado partido en Mestalla, tiene claro que "no será fácil cambiar el chip, pero somos fuertes y el lunes estaremos preparados para hacer frente al partido contra el Levante".