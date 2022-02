Los refuerzos, al rescate del Barcelona

EL Barcelona, rival del Athletic mañana en el Camp Nou, ha renacido. Eliminado en la fase de grupos de la Champions League y a quince puntos del liderato en LaLiga con un partido menos disputado, fue el jueves en la Europa League donde dio un soberano golpe en la mesa. Lo hizo al golear a domicilio al Nápoles (2-4) para avanzar a octavos de final con una convincente actuación colectiva no exenta de notables exhibiciones en el plano individual. Destaca, por encima del resto de cuestiones, la rápida adaptación de los cuatro refuerzos invernales acometidos por un equipo que asomaba en su pico más bajo y que comienza a ver la luz al final del túnel espoleado por sus últimas incorporaciones.

El veterano Dani Alves (Bahía, Brasil, 6-V-1983), autor de un gol y tres asistencias en los cinco encuentros en los que ha participado desde su regreso a la ciudad condal seis años después de su marcha, fue el único de los cuatro que no jugó en Nápoles al no ser inscrito por el club catalán en la Europa League. La normativa de la UEFA permitía inscribir solo tres refuerzos en el mercado de invierno y Xavi Hernández apostó por Ferran Torres (Valencia, 29-II-2000), Pierre-Emerick Aubameyang (Laval, Francia, 18-IV-1989) y Adama Traoré (Hospitalet de Llobregat, 25-I-1996), quienes formaron el tridente titular en la goleada firmada ante el cuadro italiano con dos asistencias de Adama, otra de Ferran y un gol de Aubameyang. Dani Alves, centrado exclusivamente en LaLiga, volverá contra el Athletic tras cumplir dos partidos de sanción por su expulsión ante el Atlético en el Camp Nou, encuentro en el que marcó, asistió y vio la tarjeta roja por una entrada sin balón sobre el belga Yannick Carrasco.

Si bien el comienzo de su segunda etapa en el Barça ha resultado estelar, muy por encima de las expectativas que generó su fichaje, lo cierto es que el colectivo no echó en falta el jueves al lateral brasileño en el Estadio Diego Armando Maradona, donde un desatado Adama brilló con luz propia. El extremo catalán, un producto de La Masía moldeado a sí mismo lejos de Can Barça y reclutado de urgencia por la entidad blaugrana en calidad de cedido procedente del Wolverhampton Wanderers inglés, se comió a la defensa italiana a base de descaro, potencia y velocidad. En su caso también han sido cinco partidos, cuatro de ellos como titular, los que han bastado para que el internacional español, con cuatro asistencias y un penalti provocado, se haya ganado el aplauso de una afición que celebra su regreso al club siete años después de salir rumbo al Aston Villa.

Su primer contacto con el Barcelona experimentó el pasado 6 de febrero Aubameyang, cuyo fichaje por el Barcelona hasta 2025 se consumó minutos antes del cierre del mercado invernal. Tras desvincularse del Arsenal, el delantero se puso a las órdenes de Xavi para dotar de gol al conjunto culé y no ha tardado en hacerlo. Cuatro tantos en cinco encuentros suma la nueva referencia ofensiva blaugrana, quien firmó un hat-trick la pasada semana en la visita al Valencia, que cedió por 1-4.

ferran, intocable

El cartel de intocable para Xavi, no obstante, lo ostenta Ferran Torres, titular en los ocho partidos que ha disputado el Barça desde que se hiciera con sus servicios hasta 2027 previo pago de 55 millones de euros al Manchester City. El internacional español, a pesar de no estar del todo acertado de cara a portería, suma también dos goles y tres asistencias para la causa. Su primer tanto como culé lo logró contra el Athletic en San Mamés, pero no tuvo recompensa al superar los leones el cruce de octavos de final. Mañana, en el Camp Nou, ambos equipos vuelven a verse las caras.

