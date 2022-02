Vencedor: "Me faltan pequeños matices para mejorar"

Unai Vencedor (Bilbao, 15 de noviembre de 2000) regresó en el derbi del domingo ante la Real Sociedad después de permanecer en el dique seco durante mes y medio por culpa de la lesión muscular que sufrió en el duelo ante el Alavés en Mendizorrotza el pasado 9 de enero. El centrocampista, un fijo para Marcelino hasta que padeciera el percance en Gasteiz, disfrutó ante el conjunto donostiarra de media hora, en la que el Athletic endosó los cuatro goles a su vecino, periodo en el que sus sensaciones "fueron buenas" y donde "pude contribuir a la victoria del equipo".



"Poco a poco me siento mejor, voy cogiendo ritmo y dentro de poco estaré al cien por cien", ha subrayado el de Rekalde, que ha reconocido "la pena" de haberse perdido la Supercopa de Arabia Saudí y las noches mágicas de Copa ante el Barça, Real Madrid y Valencia, "aunque como athleticzale las gocé a tope".



Vencedor, pese a sus 21 años de edad, ya no es una promesa y es toda una realidad como lo demuestra su progresión desde que debutara como león de la mano de Gaizka Garitano, "al que estoy muy agradecido". Con todo, ha sido Marcelino, al que renovaría su contrato si se le pidiera su opinión, el que ha propiciado que diera ese salto de calidad. "Es el entrenador con el que me he formado en Primera, me ha dado confianza, he crecido en todos los matices que igual necesitaba e ido aprendiendo día a día", ha recalcado el bilbaino, que también ha puesto el acento en el margen de mejora que tiene: "Me faltan pequeños matices, esas pequeñas cosas que debo ir puliendo con el transcurso de los partidos, además de las ayudas externas que tengo y que me ayudan a ser mejor".



La baja de Vencedor ha permitido a Mikel Vesga y a Oier Zarraga coger un mayor protagonismo respecto al que tenían con anterioridad a la lesión de su compañero, por lo que al de Rekalde, que considera que el Athletic "ha estado a un gran nivel" en estas últimas cinco semanas, le tocará ganarse de nuevo el puesto, aunque él prioriza el trabajo día a día. "Tengo que trabajar para poder jugar todos los partidos posibles. Igual no me esperaba jugar tanto, yo hago las cosas para ayudar al equipo, para mejorar, y lo hago desde donde me toque, ya sea en el banquillo o dentro del campo", ha afirmado el rojiblanco, que ha añadido que la goleada infligida por los leones a la Real "nos ha supuesto una enorme satisfacción y un plus general".





Un plus que confía tenga continuidad en la visita al Camp Nou el domingo,, donde se juega el billete a su tercera final de Copa consecutiva, aunque Vencedor no ha querido pronunciarse sobre ese partido y se ha centrado exclusivamente en el choque ante un Barça que, en su opinión, no es el de hace dos años, pero con el que hay que tener mucho cuidado, porque sigue siendo el Barça y tiene un equipo terrible".