Mallorca y verde no casan para el Athletic

Jugar de verde en Mallorca nunca es una buena idea. No lo fue en abril de 1999, cuando el conjunto bermellón le tuvo que prestar al Athletic unos pantalones de dicho color por imposición arbitral y evitar así la coincidencia de los calzones negros de ambos conjuntos; y tampoco lo fue anoche. El resultado de aquel encuentro sigue recordándose como un mal sueño en Bilbao. 6-1. Un desastre en toda regla el firmado por los pupilos de Luis Fernández. Casi como lo de anoche. Y claro, ¿con ese antecedente qué podría salir bien por volver a tentar a la suerte? Nada. Poco importó que el Athletic no conociera la derrota con esa fosforita equipación que le han colocado por segunda este curso –las marcas mandan...–, que Dani Vivian no conociera la derrota en ninguno de los trece encuentros que hasta ayer lunes había disputado como león y que jugando en lunes el conjunto rojiblanco no conociera la derrota en los tres últimos años. Ni con esas. Mallorca y verde no casan con el Athletic.

Las mejores imágenes del Mallorca - Athletic. Fotos: EFE



Demasiadas. Como si fuera un joven inocente que vive su primer San Valentín con la ilusión propia de lo desconocido, decidi, hasta el punto de que quiso devolverle el gesto al Athletic, peroy no pudo aprovechar el fallo de Sergio Rico y la

Después llegaron los despropósitos defensivos del Athletic. Quién te ha visto y quién te ve. Sin Iñigo Martínez, Unai Nuñez y Vivian se empequeñecieron mientras Marcelino García Toral asistía inmóvil y cariacontecido al desastre de los suyos. El técnico, quizá por aquello de no señalar a nadie, quiso aguardar al descanso para agitar el árbol. Se equivocó, pues fue tiempo que regaló a su rival y que se quitó para buscar la remontada. Y eso que por rendimiento se lo pusieron fácil algunos de futbolistas. Que todos siguieran sobre el verde hasta el descanso fue todo un regalo. Quizá por aquello de que era San Valentín. Quién sabe.

Eso sí, a favor de Marcelino habrá que decir que acertó con los cambios, al menos con los dos primeros, puesto que Yuri Berchiche, asistente de Raúl García en el primer tanto rojiblanco, y Alex Berenguer, autor del gol de la igualada, tuvieron una participación relevante en el encuentro. Lástima que la reacción se quedara en nada, pues el Athletic decidió volver a tirar los últimos minutos, en los que ni atacó bien ni supo defender el punto. Eso sí, si Yuri estaba para jugar 45 minutos, que fue los que disputó, ¿por qué no arrancó como titular? Por no ahondar en la insistencia del técnico por ubicar a Oier Zarraga en banda, donde no se encuentra cómodo, como el Athletic jugando de verde en Mallorca.

a las puertas de europa



Así, con la derrota de anoche en Mallorca, la segunda a domicilio en liga de la temporada, el conjunto rojiblanco no termina de alcanzar posiciones europeas. Un triunfo en la isla le habría colocado a solo dos puntos de la Liga de Campeones, pero sigue sin dar ese paso al frente, algo que viene repitiéndose en las últimas campañas, cuando más fácil lo tiene. Ahora, le separan cuatro puntos de la Real Sociedad, que es sexta, y a quien recibirá el domingo.

La cifra

14

Son los encuentros que ha tenido que jugar Dani Vivian para firmar su primera derrota como león. En los trece partidos previos disputados por el central este no había conocido la derrota. Hasta ayer, cuando el Mallorca se cruzó en el camino del Athletic y del propio futbolista, que no pudo mantener la racha.