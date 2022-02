Marcelino: "Vi situaciones más propias de regional que de dos Primeras"

Marcelino García Toral reconoció que el empate fue "justo". Y que ninguno de los dos conjuntos sobresalió tanto como para llevarse un premio mayor en la ida de esta semifinal de Copa. El técnico rojiblanco admitió que en San Mamés se vio a "dos equipos parejos" y que el resultado es "apretado porque ninguno hizo más que otro para ganar". Y, sin embargo, el entrenador asturiano lamentó que su equipo no fuera más ambicioso después de que Raúl García abriera la lata: "Debíamos de haber ido a buscar el segundo gol y jugar como siempre intentamos hacerlo; pero en el segundo tiempo nos alejamos de nuestra versión y nos metimos en la suya. Generamos muy poco para jugar en casa". Así pues, Marcelino considera que el Athletic cayó en la trampa de un Valencia que jugó a las interrupciones: "Ese error es nuestro porque ellos juegan como consideran para optimizar su rendimiento, pero somos nosotros los que tenemos que intentar jugar a nuestro juego". Con todo, aunque el técnico del Athletic no quiso entrar a valorar las jugadas polémicas de partido, sí que tuvo un mensaje para Munuera Montero: "El árbitro se puede equivocar en sus decisiones, pero el discurrir del partido puede llevarlo de otra forma para favorecer el espectáculo porque solo se han visto 44 minutos de juego. Y el único responsable es el árbitro. Vi situaciones más propias de Regional que de dos contendientes de Primera que están jugando una semifinal de Copa". E igual de contundente con el árbitro fue Raúl García: "Nosotros proponemos otro tipo de partido, nos gusta que haya tiempo de juego; pero es lícito que cada equipo juegue como quiera. Es el colegiado el que tiene que manejar los tiempos".







Marcelino sigue viendo la eliminatoria igualada tras el 1-1 visto ayer jueves en San Mamés: "Según el formato anterior tendríamos una desventaja clara, pero con este formato el Valencia solo tiene una ligera ventaja porque tiene a su afición en la vuelta, pero nos tiene que seguir ganando el partido". Así pues, el técnico del Athletic avisó: "Sé lo que es una semifinal en Mestalla, porque la he vivido, pero el Athletic no va a ir allí pensando que está eliminado. Vamos a ir a trabajar, a jugar, a querer ganar... Porque somos dos equipos parejos y la eliminatoria se decidirá por penaltis".

Las mejores imágenes del Athletic - Valencia. Fotos: Borja Guerrero / Juan Lazkano / Oskar González / Pablo Viñas



lesión de yeray

Rspecto a la lesión de Yeray, que tuvo que ser sustituido al descanso por Vivian y acabó con hielo en la rodilla, Marcelino no fue muy explícito: "Sufrió un mal apoyo en un salto y no sé lo que puede ser, pero tenía bastante dolor en la parte interna de la rodilla. Se le harán las pruebas oportunas y valoraremos qué importancia tiene".