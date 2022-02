El palo a Bordalás de uno del jugador Darío Póveda

A dos días del partido de ida de las semifinales de Copa entre el Athletic y el Valencia en San Mamés, las redes sociales, así como los medios de comunicación de Valencia se han hecho eco de las duras declaraciones efectuadas por el delantero Darío Póveda, quien ha cargado contra José Bordalas, con quien coincidió la pasada temporada en el Getafe.

Además de remarcar que su experiencia con el actual entrenador valencianista "no fue nada buena", el futbolista azulón cedido al Huesca en el mercado invernal desvela que el técnico "estaba en contra de mi llegada al Getafe e incluso hizo muchas cosas para evitar mi fichaje". Póveda reconoce asimismo en la entrevista concedida a la radio Hora Azulona que desde su llegada al Coliseum el pasado curso "no me sentí bien tratado y en la misma Navidad que llegué me quise ir del club".

Finalmente, el ariete alicantino continuó en la disciplina azulona toda la temporada con una lesión de menisco que le impidió jugar y, al término del ejercicio, fue Bordalás quien hizo las maletas rumbo al Valencia, donde Póveda duda que su exentrenador pueda triunfar.

Así lo dejó entrever al ser cuestionado por su excompañero Hugo Duro, tercer máximo goleador esta temporada del Valencia y por cuyo éxito se alegra el delantero alicantino al asegurar que "es un chico excepcional y está haciendo bastantes goles con los que está manteniendo al Valencia con opciones de llegar arriba en la clasificación, aunque no sé cuánto aguantará ese equipo. Me la juego a decir que no sé si va a llegar muy arriba, porque vengo de compartir vestuario con el cuerpo técnico y no sé cuánto tiempo puede durar realmente un buen ambiente".