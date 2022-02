Marcelino: "Somos capaces de vencer al Real Madrid"

Marcelino García Toral confía plenamente en sus futbolistas. "Somos capaces de vencer al Real Madrid", ha remarcado en su rueda de prensa previa al partido del jueves, en la que ha confesado que "va a ser difícil, sí, porque solo han perdido tres veces en lo que va de temporada, pero estuvimos cerca de conseguirlo en los tres partidos anteriores contra ellos y ahora tenemos un elemento diferencial que es San Mamés y nuestra afición. Tendremos ese apoyo y ese empuje de una afición que seguro va a apoyarnos a muerte". Con la baja segura de Unai Vencedor, la recuperación de Asier Villalibre y la duda hasta última hora de Oihan Sancet, respecto a quien el técnico rojiblanco ha asegurado que "viene de una lesión en un gesto muy feo y valoraremos qué decisión tomamos prevaleciendo siempre la salud sobre la necesidad", Marcelino ha subrayado que "no haremos muchos cambios en la alineación respecto al partido de Copa contra el Barça", mientras que en el centro del campo "decidiremos entre Vesga y Zarraga".

En cuanto a qué espera vivir el miércoles en San Mamés, el de Villaviciosa ha resaltado que "espero ganar, es lo que queremos y deseamos. Contra el Barcelona vivimos una noche especial con el mejor final posible y que se convirtió en mágica para mí y ahora tenemos otro gran partido". "Pensábamos que el bombo iba a ser un poco más benévolo con nosotros después de enfrentarnos al Barça, pero nos tocó el Real Madrid, el equipo más en forma de nuestra liga como está demostrando, pero tenemos esa ilusión por ganar y ojalá seamos capaces de superar aquella noche tan mágica e inolvidable contra el Barcelona. Vamos a poner todo de nuestra parte para ello", ha incidido Marcelino, consciente de que "tenemos que jugar un partido perfecto y que el Real Madrid no juegue su mejor partido, pero tenemos ilusión, estamos bien, es muy difícil ganarnos y seguro que ellos hubieran querido otro rival en esta eliminatoria, al igual que nosotros, pero nos ha tocado y allá vamos con todo".

En cuanto a aquello que no puede faltar al equipo, el preparador asturiano ha sido rotundo: "Ilusión, ambición, nivel competitivo y ganas de ganar va a haber, pero no nos puede faltar acierto. En dos meses vamos a jugar cuatro veces contra el Real Madrid en tres competiciones distintas y en los partidos anteriores no tuvimos el porcentaje de acierto que se necesita para ganarles. Si lo tenemos, tendremos más opciones, pero está claro que el partido va a ser muy igualado y los detalles en las áreas, con ese componente de definición más suerte, serán determinantes".

MATICES EN EL JUEGO

"Vamos a introducir ciertos matices que nos puedan dar una mayor solvencia defensiva y nos ayuden también en el juego ofensivo, pero no vamos a renunciar a nuestros criterios de juego y donde nuestros jugadores se sienten a gusto", ha adelantado asimismo el entrenador rojiblanco, que ve a Iker Muniain en "perfectas condiciones" para jugar tras superar el covid-19 y considera a Karim Benzema, duda hasta última hora, el jugador "más importante del Real Madrid en el juego de ataque y el más determinante en las situaciones próximas al gol. A partir de ahí, por el espectáculo me gustaría pasar ganando al Real Madrid con él, pero también tengo que ser sincero y creo que tenemos más posibilidades si no juega".