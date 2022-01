Patxi Salinas vuelve a la derrota con el Bilbao Athletic

Bilbao Athletic 1

BILBAO ATHLETIC: Agirrezabala, Núñez, Paredes, Antxon Jaso, Kortazar (Min. 72, Uriarte), Prados, Gerenabarrena (Min. 46, Artola), Guruzeta (Min. 64, Malcolm), Diarrá, Luis Bilbao (Min. 86, Goti) y Pascual (Min. 64, Ewan).

CULTURAL LEONESA: Dani Sotres, Jorge, Rodrigo, Jony Alamo (Min. 72, Solís), Empis, Gaztañaga (Min. 72, Cerrajería), Sierra (Min. 87, Nahuel), Álvaro Juan, Castañeda, Percan (Min. 72, Buenacasa) y Obolskii (Min. 62, Vitoria).

Goles: 1-0: Min. 21; Luis Bilbao. 1-1: Min. 36; Castañeda. 1-2: Min. 88; Rodrigo.

Árbitro: Ramo Andrés (aragonés). Expulsó en el banquillo al visitante Jony Alamo (Min. 76) y amonestó a los locales Guruzeta y Agirrezabala y a los visitantes Obolskii y Castañeda y Rodrigo.

Incidencias: 900 espectadores en Lezama.

No va a ser fácil. Nadie lo dijo. El Bilbao Athletic perdió ayer martes ante la Cultural Leonesa. Tomó ventaja en el marcador frente a un rival que no conocía hasta ayer el triunfo fuera de su feudo pero sufrió la remontada logrando un importante triunfo que le permite escaparse de la zona baja de la tabla.

El conjunto de Patxi Salinas pierde así una gran oportunidad de salir del descenso y meter a otro rival en la pomada del peligro. Guruzeta y Diarrá volvieron al once inicial, en detrimento de Malcolm y Artola. Los leoneses ejercieron una presión muy alta presión. Castañeda remató fuera en jugada ensayada de los visitantes. Percán dio el primer susto en la primera ocasión clara visitante al recoger en carrera dentro del área un envío de oro desde la derecha de Álvaro Juan. En la respuesta, Diarrá remató al lateral de la red. Entonces llegó el gol bilbaino. Un centro raso de Guruzeta lo cazó Luis Bilbao para llevarlo con su zurda a la red. Acto seguido, Sotres respondió con un paradón al remate abajo de Pascual y en el rechace Guruzeta mandó el esférico a las nubes. Sotres también salió vencedor de otra jugada embarullada en la que Luis Bilbao ganaba todos sus rechaces y rebotes. Hasta la media hora no se repuso el conjunto visitante, que empezó a dominar también el centro del campo. Agirrezabala se la tuvo que jugar fuera del área, con Jaso de testigo, haciendo falta en una llegada de Percan. La falta la sacó Empis con rosca y dentro del área Percán de nuevo chocó con el portero y Castañeda, de cabeza, empujó el balón del empate a la red.

En la segunda parte, Castañeda cruzó un peligroso balón por el área local que metió miedo a la zaga rojiblanca. La Cultural se lo creyó y salió mucho más dominadora. Pascual, sin ángulo, no pudo certificar un pase-remate de Luis Bilbao y Percan buscó la escuadra de Agirrezabala. Malcolm lo intentó junto al palo de Sotres. Y Agirrezabala empezó a ser crucial, dilapidando el triunfo visitante al responder a un remate con bote pronto de Buenacasa tras un pase de Vitoria y sacando la manopla a un cabezazo a quemarropa de Rodrigo. La Cultural apretaba en busca del triunfo. Núñez se tuvo que cruzar ante Nahuel para evitar el triunfo visitante. Pero, a dos minutos del final, un centro al segundo palo lo cabeceó Rodrigo a la red con la nula respuesta de Uriarte y Diarrá, que mantenían su vigilancia. Jaso fue taponado en el intento local a la desesperada de empatar el partido. Y Buenacasa, buscando el tercero, no pudo superar por bajo al portero local. No hay tiempo para lamentos ya que el sábado a las 17.00 horas en Abanca los cachorros visitarán al Celta B.