Joseba Etxeberria: "Estamos ante una de las mejores generaciones del Athletic de los últimos treinta años"

Uno de los que mejor conoce a los nuevos valores del Athletic es Joseba Etxeberria. A sus órdenes en las categorías inferiores rojiblancas, nombres como Oihan Sancet, Daniel Vivian, Unai Vencedor, Julen Agirrezabala, Nico Williams y Nico Serrano, entre otros pupilos de Marcelino García Toral, hicieron méritos para llegar al primer equipo. Ahora están brillando. Algo que no sorprende al extécnico del Bilbao Athletic. "No nos sorprende, sabíamos que venía una generación muy potente. Estamos hablando de jugadores de gran nivel. Es un trabajo de mucha gente y lo vamos a disfrutar ahora. Estamos ante una de las mejores generaciones de los últimos treinta años", ha asegurado Etxeberria este martes en los micrófonos de Onda Vasca.

Sin equipo desde que dejó el banquillo del filial rojiblanco al final de la temporada pasada, Etxeberria ha ido describiendo a algunos de los leones que estuvieron a su servicio. Empezando por la portería, de Julen Agirrezabala ha destacado su saber estar pese a su juventud: "Nos llamó la atención desde el principio. Transmite mucha tranquilidad, pero destacaría lo que para. Tiene unos reflejos que no he visto a nadie. Siempre ha estado muy atento a los consejos y a las correcciones, y aunque tenga un carácter más reservado, es un ganador nato".

Sobre Vivian, que no conoce la derrota en los doce partidos que ha disputado hasta el momento con el primer equipo, el entrenador de Elgoibar ha subrayado que "es un defensa de los de antes, que disfruta defendiendo, con mucha concentración. Es muy fuerte y muy rápido. Es de estos defensas que duermen con un ojo abierto". Unas buenas palabras que también ha tenido para analizar a Unai Vencedor, que se recupera de una lesión muscular en estos momentos: "Tiene muchísimo carácter pese a su juventud, parece que lleva diez años jugando en el primer equipo".





"UN AUTÉNTICO FUERA DE SERIE"



El que más halagos se ha llevado de su extécnico es Oihan Sancet. Etxeberria ha reconocido que "es el mejor jugador al que he entrenado". "Es de otro nivel. Con esta envergadura y coordinación que tiene, con las dos piernas. Todavía no hemos visto el verdadero nivel de Oihan. Estamos ante un auténtico fuera de serie. Con Oihan es verdad que todo se paró un poco con su lesión de rodilla, pero me parece un jugador que va a marcar una época".

En cuanto a Oier Zarraga, el ex del Bilbao Athletic considera que es el "destapado". "Es un jugador más de dentro para mí, pero es completísimo. Es difícil encontrar un interior tan técnico y rápido como él", ha remarcado. Nico Williams y Nico Serrano, por su parte, son dos extremos que, según Etxeberria, pueden rendir a gran nivel muchos años en el Athletic.