Marcelino: "No podemos pensar otra cosa que no sea ganar"

Superada la semifinal contra el Atlético de Madrid gracias a una muy meritoria remontada que llevó la firma de Yeray Álvarez y Nico Williams, el Athletic se ha ganador por méritos propios el derecho a defender el título de la Supercopa que conquistó hace un año en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Las moderneces del fútbol le han llevado hasta Arabia Saudí, un país en el que la democracia brilla por su ausencia, y será allí donde el conjunto rojiblanco tratará de revalidar un trofeo que a lo largo de su historia ha ganado en tres ocasiones. Enfrente tendrá al Real Madrid, sólido líder de la liga, y a todo su elenco de estrellas, lideradas por Benzema, Modric o Vinicius, pero que no restan ni un mínimo de la mucha ilusión que portan en la mochila los futbolistas del Athletic.

"Siempre sueñas y te ilusionas con lo mejor", ha resumido esta misma mañana Marcelino García Toral en su rueda de prensa previa a la cita de mañana. "Si ahora pensara algo diferente a no ganar creo que no estaría en el camino correcto. Si la cabeza del entrenador dice una cosa, eso es lo que transmite. Siempre tengo que ser positivo, lo soy por naturaleza. No tenemos ahora en la mente una idea diferente a no ganar. No podemos pensar otra cosa. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, pero nuestra mentalidad solo va en ganar", ha agregado el técnico asturiano.

Como era de esperar, Marcelino ha asegurado que el estado anímico del equipo es "inmejorable", que es probable que en el entrenamiento vespertino de hoy pudieran aparecer algunas molestias en determinados jugadores, pero que eso no será ninguna excusas. "El estado anímico va a superar al cansancio que podamos tener", ha asegurado antes de recordar que también hace un año tuvieron un día menos de descanso que su rival en la final, en aquella ocasión el Barcelona. "Nosotros estamos bien físicamente. Tenemos ese poder mental que te otorga la victoria, el buen rendimiento y la ilusión que vamos a poner en este partido. La suma de todo nos puede igualar. Tenemos 24 horas menos de descanso, pero el Madrid jugó una prórroga exigente contra el Barça. No podemos pararnos en eso. Hay que jugar 90 minutos a tope. Una vez que hemos llegado, tenemos la ilusión y la motivación de lograr la victoria".

Para conseguir esto último, el técnico asturiano ha deseado que sus jugadores tengan "acierto y eficacia", sin duda un hecho que ha penalizado en numerosas ocasiones a lo largo de esta temporada a su equipo. Mientras deseaba que su equipo tuviera acierto, ha anhelado que su rival "no lo tenga". "Tienen dos futbolistas que llevan 29 goles en liga –Benzema suma 17 y Vinicius, 12–. Que no tengan su mejor día nos va a ayudar a ganar".



EL RIVAL

No ha querido buscar ningún tipo de disculpa el técnico del Athletic de cara a su encuentro de mañana ante un rival que está en un gran momento de forma y con el que se vio las caras recientemente hasta en dos ocasiones en liga. En concreto, en un plazo de poco más de 20 días. Es por ello que, cuestionado sobre el análisis del Real Madrid, ha preferido coger como referencia esos dos encuentros disputados por los suyos y no tanto el que jugó el miércoles frente al Barcelona.

Al respecto, ha explicado lo siguiente: "Tenemos dos experiencias recientes. Cuando juegas dos partidos en un mes, esa es la mejor referencia. Porque el Barça utiliza un sistema de juego y una idea diferente a la nuestra. Pero el contraataque es un arma que el Madrid posee. Nosotros perdimos un balón en nuestro campo y nos metieron gol; el Barça lo perdió el miércoles y significó uno de los goles del Madrid. Tenemos que tratar de ser solventes en defensa, aunque también es cierto que el Madrid no nos generó muchas contras. Tuvimos un buen balance defensivo, con repliegues ordenados. Intentaremos repetir esto y ser ordenados. Muchas veces lo haces bien pero no eres eficaz".

Incidiendo en el equipo que dirige Carlo Ancelotti, Marcelino destacó la buena puesta en marcha que tienen los futbolistas blancos en cada partido. "El Real Madrid tiene un inicio de partido poderoso. En el Bernabéu nos sometió en los primeros 25 minutos, aunque no encajamos gol, pero sí nos penalizó en San Mamés, porque en seis minutos encajamos dos goles en seis minutos. Es indudable que tenemos que tenemos que estar a un gran nivel para intentar no encajar".