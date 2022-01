"Es muy difícil meter mano al Athletic"

Osasuna encara el partido ante el Athletic con el objetivo de mejorar su rendimiento como local. Lejos de obtener los resultados esperados hasta la fecha en El Sadar, los rojillos reciben a los rojiblancos con un margen de mejora en casa al que hizo referencia ayer en rueda de prensa Jagoba Arrasate, quien confesó que "en casa es donde tenemos ese margen de mejora y debemos empezar desde este partido, porque necesitamos sumar para ir escalando posiciones en la clasificación al estar en una mala dinámica".

Cuestionado por el Athletic, el entrenador de Osasuna, además de señalar que del conjunto bilbaino "me gusta casi todo", destacó que "es muy difícil meterle mano". "Fuera de casa solo han perdido un partido, en el Bernabéu el día en el que menos lo merecieron y es un equipo que si no está más arriba es porque no ha tenido eficacia, pero es un rival muy sólido y a la vez muy dinámico que no tiene el balón por tener. Lo tienen para hacerte daño y buscar tus espaldas siendo peligrosos también en transiciones", remarcó asimismo Arrasate, quien espera un encuentro "de alternativas y con diferentes fases".

"A ver si estamos mejor de lo que hemos estado en la primera vuelta en casa para tener opciones de ganar", incidió el preparador de Berriatua, a la espera del resultado de las últimas pruebas relacionadas con el covid-19 para saber exactamente con qué futbolistas podrá contar esta noche. "Cada día tienes que superar un examen al tener pruebas de antígenos y hemos preparado el partido de la mejor manera posible. Tal y como está la norma, me parece casi imposible que se suspenda un partido", apuntó al respecto el técnico rojillo, que también hizo referencia a los aspectos a mejorar por sus jugadores.

"Tenemos que tener una idea muy clara de lo que queremos para generar más ocasiones. Para ello necesitas llegar al área rival con más gente y un buen posicionamiento, algo en lo que hemos insistido mucho para poder sacar mejores resultados en casa, donde queremos que se vea un equipo que dé la sensación de poder hacer gol en cualquier momento", finalizó Arrasate.