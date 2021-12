Marcelino: "Tendremos que hacer un partido casi perfecto"

Marcelino García Toral ha comparecido este martes para ofrecer sus impresiones sobre el encuentro que disputarán el miércoles Athletic y Real Madrid en San Mamés a partir de las 21.30 horas. Todo un clásico, el primero para el técnico asturiano con público en 'La Catedral'. "Me dicen que es un partido diferente. Los jugadores me decían que me faltaba vivir un partido contra el Real Madrid en San Mamés. El miércoles será el día", se ha congratulado el técnico, que espera que no haya ningún otro futbolista rojiblanco que se sume a la lista de bajas que el lunes engordaron Alex Berenguer y Jokin Ezkieta tras dar positivo en coronavirus.

Sobre esta cuestión, la de un virus que vuelve a golpear con fuerza en Bizkaia, ha hablado Marcelino. "Es lo que nos toca vivir. Tenemos que intentar cuidarnos al máximo, pero aun así te puede tocar. Cuando la teníamos olvidada, la pandemia nos vuelve a golpear. Hay que tener prudencia. Nos toca jugar el partido con el ánimo de ganarlo, con San Mamés lleno probablemente y con bajas para los dos equipos".

En lo relativo al encuentro, el entrenador rojiblanco ha asegurado que tendrán que hacer "un partido casi perfecto" para imponerse al Real Madrid. "Vamos a sufrir hasta el último minuto, y ojalá lleguemos con opciones hasta el final. Tenemos que hacer un partido casi perfecto. Lo hicimos en el Bernabéu, pero nos faltó ese casi de definir, nos faltó concrección de cara a la meta rival. A ver si a todo lo bueno que hicimos allí le sumamos la definición".

Ha recordado Marcelino que su rival viene con bajas importantes, entre otros no estarán Casemiro y Luca Modric, lo que obligará a Carlo Ancelotti a tirar de fondo de armario. A priori, los elegidos para sustituirles serán Eduardo Camavinga y Fede Valverde, lo que dará otros registros al conjunto merengue. Pese a las ausencias, Marcelino ha apuntado que "si tuviera que elegir a dos que no jugasen, elegiría a Benzema y a Vinicius, pero también es bueno para el fútbol que estén porque es bueno que los buenos jueguen los grandes partidos".





NO ENCAJAR



Después de recibir goles en ocho de sus diez últimos partidos, Marcelino García Toral ha querido dar importancia a este hecho. Ha considerado que buena parte de las opciones de su equipo para conseguir la victoria pasarán por no encajar, algo que Julen Agirrezabala, titular ante la baja de Unai Simón ya ha conseguido, concretamente, en la primera jornada de liga frente al Elche, partido que fue su bautismo como león.

"Para ganarle al Real Madrid es muy importante dejar la portería a cero y en casa estamos encajando goles en casi todos los partidos. Haber marcado tres goles nos debe indicar cuál es el camino", ha señalado. Ahondando en esta cuestión ha agregado que la idea de juego del equipo no va "a cambiar". "Apretaremos arriba cuando el balón esté cerca de Courtois, pero también nos tocará defender en bloque medio y bajo, como hicimos en los primeros 15 minutos del partido del Bernabéu. Algo tenemos que modificar en cuanto a la tranquilidad en casa para que no encajemos más goles en San Mamés que fuera".