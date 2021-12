Manuel Pellegrini: "El Athletic está en un momento extraño"

El Betis, perdedor en solo uno de sus ocho últimos compromisos oficiales entre liga, Copa y Europa League, con siete victorias entre medias, asoma como una importante piedra de toque para el Athletic de Marcelino García Toral, que tendrá enfrente a un equipo lanzado. Manuel Pellegrini, técnico del conjunto verdiblanco, no se fía sin embargo de la irregularidad de los leones, que acumulan ocho jornadas consecutivas sin ganar. "El Athletic siempre fue complicado en su cancha al estar muy apoyado por su público", advirtió ayer el preparador chileno en la rueda de prensa previa al choque de esta tarde. En la misma, señaló que los bilbainos "están en un momento extraño, porque son los menos goleados y también de los menos goleadores".

Nada que ver con el Betis, que figura como el segundo equipo más realizador de la categoría al sumar treinta tantos a favor en diecisiete partidos. Dieciocho dianas en contra, mientras tanto, presentan los andaluces, si bien Pellegrini aseguró ante los medios de comunicación que "no me fijo en las estadísticas cuando son negativas, ni positivas". "No es algo decisivo, lo será el rendimiento individual, el funcionamiento del equipo y ojalá lo hagamos bien en un año muy importante para el club", agregó el entrenador chileno, quien reivindicó que "queremos terminar la primera vuelta en Champions".

Las bajas

Con tamaño objetivo afronta el Betis el partido de esta tarde en Bilbao, donde Pellegrini no podrá contar con los lesionados Montoya, Paul, Sabaly y Camarasa, mientras que el central Pezzella sufre una contractura que se produjo en el partido de Copa del jueves en Talavera de la Reina.