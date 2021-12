Agirrezabala salva al Bilbao Athletic de una debacle mayor

Sigue el atasco de los cachorros. Otra vez vieron desde muy lejos la victoria y no ganan ya desde el pasado 26 de septiembre, cuando lograron su único triunfo local frente al UD Logroñés. Aunque bien es cierto que ayer volvieron a sumar un digno empate frente a un combativo Badajoz. Un punto pírrico, de poco valor porque no aleja ni acerca; a unos, de los puestos de descenso y, a otros, a los de play-off.

No está bien el Bilbao Athletic, le persigue una mala racha de juego y de resultados. En esta categoría ha perdido la hegemonía que mantenían en Lezama. El Badajoz perdonó tres claras ocasiones durante el encuentro ante un decisivo Agirrezabala y los rojiblancos tuvieron la suya también al final. Los rojiblancos partieron con un reconocible dibujo, 4-2-3-1, pero con un falso nueve como es Nico Serrano. Los visitantes con un esquema 4-1-3-2 y los exrojiblancos Gorka Santamaría y Gorka Pérez en el once. El primero, en ataque pelando contra la retaguardia local y el segundo en el eje de la zaga pacense. Intentaron salir a dominar los cachorros pero les duró poco la iniciativa ya que poco a poco mostraron las mismas dudas de citas anteriores. Muy previsibles y con poco ritmo. El Badajoz pareció verlo venir pronto y los cachorros empezaron a sufrir. Zelu gozó de la primera gran oportunidad al recoger un rechace dentro del área pequeña local pero Agirrezabala respondió con una gran parada evitando el gol visitante. El Badajoz empezó a achuchar lanzando varios saques de esquina consecutivos. Pero los rojiblancos buscaron la reacción intentando salir de su terreno. Artola desde la derecha no encontró la finalización de Guruzeta que entraba desde la izquierda. Paredes remató de cabeza en el segundo palo al lateral de la red en el primer acercamiento con peligro real de los de casa sobre el minuto 20. Bartolomé cabeceó un balón enviado desde la izquierda pero su remate se escapó demasiado cruzado. A la media hora ya estaba todo más nivelado. Las tornas cambiaron y los córners se sucedían ahora a favor de los de casa. Núñez buscó con un centro raso a Serrano y el balón le cayó tras un rechace pero la defensa repelió su remate. Entonces, Sergio Benito se plantó solo ante Agirrezabala pero el portero local evitó por segunda vez el tanto del Badajoz. Dos ocasiones muy claras para los visitantes en el primer tiempo, con los locales jugando pero solo a ratos, con intermitencias.

En la segunda parte, por tercera vez, tras un grave error de Prados, apareció Agirrezabala en una jugada trenzada visitante que finalizó Zelu, molestado por Paredes, y el balón tras la manopla del portero lo repelió el larguero. Demasiados avisos. Se jugaba con fuego. En la otra área Limones se interpuso a Serrano en el primer palo evitando el gol. Sobre Clemente entró Prados por detrás dentro del área pequeña y los jugadores del Badajoz protestaron airadamente un posible penalti.

Paradones

A falta de un cuarto de hora Serrano habilitó a San Bartolomé y su remate esta vez se encontró con Limones que emulando al portero local también se quiso convertirse en protagonista. Las mejores oportunidades de gol habían sido del lado pacense aunque el Bilbao Athletic ya tenía también la suya en el bolsillo aunque no en el marcador. Al final, empate sin goles.



Bilbao Athletic 0

Badajoz 0

BILBAO ATHLETIC: Agirrezabala, Núñez, Paredes, Antxon Jaso, Kortazar, Prados, Diarrá, Artola (Min. 80, Tascón), San Bartolomé (Min. 80, Naveira), Guruzeta (Min. 60, Malcolm) y Serrano.

BADAJOZ: Limones, Dani Fernández, Pardo, Gorka, Miguel Núñez, Isi Gómez, Barri, Zelu (Min. 60, Clemente), David Concha, Sergio Benito (Min. 72, Tahiru) y Santamaría (Min. 87, Truyols).

Árbitro: López Parra (cántabro). Amonestó a los locales Serrano y Paredes; y a los visitantes Santamaría, Dani Fernández y Barri.

Incidencias: Un millar de espectadores en Lezama.