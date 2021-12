Un mal que ya es endémico para el Athletic

Hay quien calificaba ayer jueves la derrota del Athletic en el Santiago Bernabéu como una resaca dulce, aunque esta definición es contradictoria, a imagen y semejanza a la alusión de inteligencia militar a la se refería en su tiempo el actor cómico Groucho Marx. Como se conoce, resaca es sinónimo de malestar y dulce de disfrute. Lo cierto es que el colectivo rojiblanco hincó la rodilla el miércoles ante un Real Madrid que rentabilizó su genética gracias a la inspiración de un Karim Benzema que no perdonó cuando tuvo su momento, como sí lo hizo el conjunto de Marcelino, que arrojó a la basura un alto número de clarísimas oportunidades de gol como para haber como mínimo superado en una ocasión a Thibaut Courtois, quien, con sus paradas, evitó que el Athletic sumara en el coliseo blanco pese a ser mejor que el líder, que cerró el partido atrincherado en su parcela y pidiendo la hora. El que no se consuela es porque no quiere, pero la evidencia retrata la enemistad de este Athletic con el gol, un déficit que le lastra y que le ha impedido hacer más caja recorridos los primeros quince encuentros.

Iñaki Williams, en dos ocasiones, Raúl García, Dani García, Unai Nuñez, Oihan Sancet y Mikel Vesga fueron los leones que desperdiciaron ocasiones diáfanas de marcar, al margen de las que disfrutaron con menor impacto Yeray y Oier Zarraga, pero en ninguna de ellas fueron capaces de batir al meta merengue, sobresaliente sobre todo en los golpeos de Raúl García y Sancet. El propio Marcelino habló de incredulidad durante su comparecencia pos partido ante tantas lamentaciones, pero esquivó mencionar, aunque fuera de pasada, la otra realidad que no solo se dio en el Bernabéu, sino que es la tónica que persigue al Athletic desde el arranque de curso. No en vano, la estadística es delatadora y fiel reflejo de las limitaciones de los rojiblancos cuando pisan área contraria. El Athletic, según datos que computa LaLiga, es el equipo de los veinte de Primera División que más disparos a los tres palos necesita para hacer un gol. En concreto, los leones marcan cada 4,6 golpeos a la meta rival, cuando el que más fruto saca de sus remates es el Atlético de Madrid, con una media de solo 2,2 por tanto.

Esta pobrísima eficacia requiere de una urgente solución, cuando el Athletic debe hacer frente hasta la conclusión de este 2021 a cuatro encuentros más, tres de ellos consecutivos en San Mamés (Sevilla, Betis y Real Madrid, de nuevo). Es el décimo quinto equipo menos goleador, con una tarjeta de trece tantos en quince encuentros, los mismos que han materializado Levante y Cádiz, por lo que solo Elche, Alavés y Getafe han visto puerta en menos ocasiones que los leones, que, según LaLiga, atesoran 60 disparos, el octavo en este ranking particular. Lo paradójico de este asunto radica en que únicamente otros cuatro conjuntos, al margen del Athletic, necesitan más de cuatro disparos para hacer un gol –Mallorca (4,2), Elche, Alavés y Getafe (4,1)–; al mismo tiempo que se da el caso de que el Atlético de Madrid, el más efectivo en esta faceta, ha disparado menos (58) que los de Marcelino para elevar su cuenta realizadora a 26 goles, el doble de los consumados por los leones, que no han visto puerta en un tercio de las jornadas recorridas hasta la fecha. La media colchonera se reduce a 2,2 golpeos por gol y son otros cinco equipos los que bajan de la media de tres disparos –Real Madrid (2,7), Sevilla, Rayo Vallecano y Valencia (2,8), y Barcelona (2,9)–.

Así las cosas, el Athletic, que en el Bernabéu dejó de ser el único equipo invicto como visitante, reclama que sus atacantes presuman de una pegada sostenible. Iñaki Williams es el más exigido en este matiz y encadena ya cinco encuentros consecutivos sin ver puerta. Una sequía que salpica también al colectivo, ya que el conjunto rojiblanco solo ha sido capaz de batir al rival en uno de sus últimos cuatro compromisos (frente al Granada), una dinámica que los leones asumen que deben mejorar a corto plazo si quieren albergar fundadas opciones de pelear por una plaza europea. El gol, por tanto, está muy caro para el Athletic.

las cifras

5

Los futbolistas del Athletic que han visto puerta en esta campaña. Raúl García (3), Iñaki Williams (2), Iker Muniain (2), Iñigo Martínez (2) y Dani Vivian (1)

2

Los goles que ha marcado el Athletic en las últimas tres jornadas, mientras que solo ha sido capaz de hacer cuatro en sus ocho partidos como visitante.

rafa alkorta

"No necesito un 9, ya tengo un 9"

Mercado de invierno. Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic, aprovechó la cita del los leones en Madrid para asomarse a los medios, en este caso estatales, como fue en el programa El Larguero de la Cadena Ser, en el que el jefe de Lezama adelantó que no tiene la intención de "hacer movimientos en enero, los movimientos nuestros son con la gente de la cantera", al mismo tiempo que manifestó que el Athletic no necesita a día de hoy un nueve: "Ya tengo un 9, otro en el Bilbao Athletic, otro en el Basconia". También se pronunció sobre su futuro en el que es el último curso del mandato de esta Junta Directiva: "Ha habido curvas, hay pilotos que son muy malos y las curvas las llevan mal, yo no tengo problemas".