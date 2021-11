Marcelino: "Los dos resbalones afean todo lo bueno que el equipo ha hecho"

El Athletic retoma mañana en el Ciutat de València el pulso a la liga dos semanas después el fiasco ante el Cádiz y lo hace después de hacer un ejercicio de "autocrítica responsable" según ha apuntado esta tarde el propio Marcelino García Toral, que confía en que no se vuelva a repetir el chasco. "Ante el Cádiz fue un partido que jugamos mal, la plantilla asume su responsabilidad, sabemos de nuestros errores, que nos sirve para que el partido de mañana lo afrontemos con la máxima ambición e ilusión, y es donde tenemos que centrar la atención para volver a demostrar que somos un buen equipo", ha indicado el técnico, que ha reconocido que las dos derrotas del curso, ambas en San Mamés y ante rivales asequibles, "son dos resbalones que nos afea todo lo bueno que ha hecho el equipo".

Marcelino ha puesto el acento en la necesidad de sumar mañana los tres puntos: "Cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Le pasó al Barcelona, que con un 0-3 no pudo ganar en Vigo. Tener el máximo respeto al rival es el máximo respeto a nosotros mismos. Solo podemos ganar si damos el máximo rendimiento y a eso le añadimos el acierto. Esa es la mentalidad correcta con la que debemos afrontar cada partido, tener en cuenta sus virtudes y poder contrarrestar al rival se llame como se llame, sin modificar nuestra forma de actuar".

El de Villaviciosa tampoco quiere dar demasiada importancia al hecho de que el equipo no tenga buenos porcentajes anotadores y confía en que los futbolistas ofensivos se encontrarán más temprano que tarde con el gol. "Iker (Muniain) va a meter goles, Alex (Berenguer), también; Williams lleva números correctos y genera muchas ocasiones; Sancet seguro que meterá, Villalibre ha tenido dificultades por las lesiones... solo veo mejoría en ese apartado", ha subrayado Marcelino, que ha insistido en corregir los defectos del duelo ante el Cádiz, en el que "nos alejamos del rendimiento del que veníamos de tres muy buenos partidos".

El técnico del Athletic no se fía del Levante pese a que sea el único equipo de LaLiga que no ha ganado un partido. "Espero un equipo que es muy bueno en ataque, con transiciones muy rápidas, con jugadores con buen pie. Tiene futbolistas como Morales, Soldado, De Frutos... de un nivel medio-alto en la tabla, ya que por capacidad de plantilla no es ese el lugar que ocupa ahora", ha manifestado el asturiano, que considera que la clave del encuentro estará "en estar defensivamente muy bien, en volver a no encajar, en tener un buen criterio"





EL PAPEL RELEVANTE DE DANI GARCÍA



Marcelino también se ha referido a nombres propios, como el de Dani García, al que el club quiere ofrecerle una renovación que comparte el entrenador, que ha destacado la aportación del de Zumarraga. "Es un futbolista que aporta muchas cosas cada día, ambición, concentración, esfuerzo, equilibrio, juego... Es un futbolista muy importante para el Athletic. No lo digo solo yo, lo dicen sus números", ha reflexionado, al mismo tiempo que sí cree que Dani García y Vesga son compatibles: "Veo que pueden jugar juntos, otra cosa son sus números. Son compatibles, uno es zurdo, otro, derecho; no se solapan".