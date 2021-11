Iñigo Córdoba continúa de dulce

Iñigo Córdoba (Bilbao, 13 de marzo de 1997) continúa de dulce. El jugador del Athletic cedido en el Go Ahead Eagles sube su cotización en la Eredevisie con el transcurrir de las jornadas. El extremo bilbaino, que no entraba en los planes de Marcelino, dio el paso de examinarse en el fútbol holandés y, visto lo visto, puede presumir de haber acertado. Córdoba, no en vano, se ha ganado un protagonismo estelar en el modesto club de Países Bajos, que posee una opción de compra del futbolista, y en el que se ha reinventado como un inesperado goleador, hasta el punto de que su cosecha a estas alturas se eleva a seis dianas con su actual conjunto. El último lo ejecutó el pasado domingo en el compromiso disputado por su equipo frente al Fortuna Sittard (4-3). Córdoba, que atesora 96 partidos oficiales con el Athletic, anotó el 3-3 en el minuto 83 de partido y de seguido su compañero Kramer consumó la llamativa remontada del Go Ahead Eagles al filo de cumplirse el tiempo reglamentario.

El extremo bilbaino, uno de los futbolistas a los que más se le ha mirado con lupa en el entorno athleticzale en los últimos tiempos, está superando con creces los retos que se había marcado en esta experiencia en la máxima división holandesa en un Go Ahead Eagles que encadena tres victorias consecutivas, una racha que le ha permitido escalar hasta la octava posición de la Eredevisie, con 16 puntos en su casillero. Córdoba, que como león solo había visto puerta en dos ocasiones, ha batido a los metas del Vitesse, RKC Waalwij, PSV, Cambuur y Fortuna Sittard, dentro de la competición liguera, y al del Almere City, en la Copa holandesa. Córdoba ha comparecido ya en nueve encuentros oficiales con el Go Ahead Eagles, con un recorrido de 640 minutos.

Iñigo Vicente, también



Por su parte, Iñigo Vicente (Derio, 6 de enero de 1998) es otro de los jugadores cedidos por el Athletic que está ofreciendo un alto rendimiento. El vizcaino ha cogido galones en su segunda etapa en el Mirandés en el que se ha convertido en una de las máximas referencias ofensivas del equipo que dirige Lolo Escobar y el domingo también fue partícipe del empate que sacó su equipo en La Romareda ante un Zaragoza muy irregular. Iñigo Vicente sumó 87 minutos más a su trayectoria en el conjunto burgalés, en el que sigue de baja Imanol García de Albéniz, también cedido por el Athletic.