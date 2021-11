Imanol Alguacil: "El empate es un resultado justo"

Imanol Alguacil, "fastidiado" por el gol del empate del Athletic con el derbi a punto de finalizar, reconoció en rueda de prensa que "he terminado como todos, con pena y fastidiado, pero al mismo tiempo muy orgulloso por el día vivido, por el ambiente y por ver cómo la gente ha estado con el equipo hasta el final pese a ese mazazo del gol". "Ha sido un palo, pero estoy muy orgulloso de los futbolistas y de la afición", incidió el entrenador de la Real, que al contrario que Marcelino García Toral opinó que "el empate es un resultado justo".









"Creo que ha habido momentos para ellos y para nosotros en un derbi muy igualado y disputado entre dos equipos en muy buen momento. En la previa dije que íbamos a tener un muy buen equipo enfrente y se ha demostrado. Ha sido un muy buen derbi y es un empate para aprender, coger las cosas buenas e intentar mejorar las no tan buenas para seguir adelante", agregó Imanol, que no quiso valorar las palabras de Marcelino en relación a la segunda tarjeta amarilla mostrada a Iñigo Martínez y la expulsión perdonada a Mikel Merino, toda vez que "respeto lo que pueda opinar Marcelino, pero respecto al tema arbitral siempre digo que es muy complicado y no voy a valorarlo".

Ambiente festivo en el derbi. Fotos: Pablo Viñas y Arnaitz Rubio





apoyo a remiro



y ya les he dicho a los jugadores que me voy igual de satisfecho que si hubiéramos ganado, porque este es el camino, sumamos un punto más y otro partido sin perder", añadió el entrenador oriotarra.

En cuanto al grave error cometido por Alex Remiro en el decisivo lanzamiento de falta de Iker Muniain, Imanol fue rotundo. "Es fútbol, aciertos y errores. Contra el Mallorca marcamos al final y esta vez pasó al revés, pero Alex es un profesional y hasta esa acción del gol había estado muy bien y nos había mantenido vivos. Está haciendo una gran temporada, ha mejorado una barbaridad y estoy muy contento de lo que está haciendo", defendió el técnico guipuzcoano, que puso en valor el rendimiento ofrecido por sus jugadores en el tramo inicial de la temporada pese a perder dos puntos que "fastidian" en un derbi que tocó a su fin con alegría en el bando rojiblanco y decepción en el txuri-urdin.