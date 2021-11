Marcelino: "Si alguien mereció ganar, fuimos nosotros"

Marcelino García Toral, que celebró con una de sus mejores carreras el gol del empate de Iker Muniain instantes antes de que ambos se fundieran en un enérgico abrazo sobre el césped, no pudo mostrarse más orgulloso de sus futbolistas en la sala de prensa de Anoeta. "Creo que hicimos un gran partido y que, en mi modesta opinión, en el cómputo general fuimos superiores a la Real, porque creamos más ocasiones, tiramos más a puerta, llegamos más al área y maniatamos a un equipo muy bueno en su campo y con este espectáculo tan bonito y precioso por parte de las dos aficiones", resumió de entrada el entrenador del Athletic, quien subrayó que "fuimos a contracorriente en todo tras una acción que pudo ser similar a otra a favor que tuvimos en el primer tiempo nosotros, pero quisimos ganar siempre, creímos y conseguimos un empate que puede considerarse justo cuanto menos, porque si alguien mereció ganar, fuimos nosotros".







Deslizó así Marcelino su opinión sobre la segunda amarilla a Iñigo Martínez, la cual "desde mi punto de vista fue muy rigurosa y se lo dije a un grandísimo árbitro como es Munuera. Creo que fue tan amarilla como roja la de Merino, que sin posibilidad de jugar el balón primero agarró y luego dio una patada estando el balón muy lejos. Si no expulsas a uno, no expulses al otro en un derbi tan limpio y tan bien competido". Sin querer entrar a valorar también el posible penalti a Iñaki Williams con el derbi recién iniciado, el técnico rojiblanco señaló que para sumar de tres en tres solo falta "un poco de acierto y un poco de suerte, que normalmente va unido lo uno a lo otro".

Las mejores imágenes del derbi. Fotos: Pablo Viñas



"Lo del otro día contra el Espanyol sucede una vez cada mucho tiempo, pero al final todo se compensa y llegará otra fase de la competición en la que haciendo menos, ganaremos. Lo que está claro es que somos un buen equipo y los jugadores lo han demostrado una vez más en un campo difícil y contra el líder, porque el equipo cree, tiene ambición, quiere ir a ganar, tiene ocasiones, en el apartado ofensivo va mejorando y defensivamente somos muy sólidos y muy difíciles para todos los rivales", expuso asimismo el de Villaviciosa, quien explicó respecto al estado de Yeray que "llegó al partido con un problemilla en el aductor que yo desconocía y luego supe que era así y en una acción puntual le molestó, pero es duro como una piedra y quiso seguir. Parece que no le fue a más la molestia y veremos cuál es su evolución en los próximos días".

LA ALEGRÍA DE MUNIAIN







El goleador sobre la bocina, Iker Muniain, remarcó que "hemos hecho un esfuerzo muy grande jugando muchos minutos con uno menos, pero el equipo ha tirado de corazón, ha creído y es un punto de mucho valor en un campo muy complicado y ante un rival que está en un gran estado de forma". "La derrota hubiera sido injusta y el empate hace justicia en líneas generales a lo que ha pasado en el campo. Estamos en una buena dinámica, a los rivales les está costando ganarnos y si seguimos en esta línea conseguiremos el objetivo de estar peleando arriba en la clasificación", agregó el capitán del Athletic, quien se acercó al término del derbi a Alex Remiro para darle "ánimos, porque ha sido compañero mío y no pasa nada por darle un poco de cariño. En lo personal, contento por el gol que ha servido para empatar".

