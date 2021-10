Marcelino: "Para mí enfrentarse a la Real es como enfrentarse al Alavés o al Real Madrid"

Un derbi ante la Real Sociedad siempre es especial para el Athletic. Pero no para Marcelino. El técnico rojiblanco quiere abordar el duelo de mañana (21.00 horas) con "absoluta normalidad" con el objetivo de quitar presión a unos leones que todavía barruntan la derrota en la final de Copa: "Para mí, enfrentarnos a la Real Sociedad es igual que enfrentarnos al Alavés o al Real Madrid. Es uno de los 19 rivales de la competición. Sé que hay un componente emocional añadido para los jugadores, pero hay que dominarlo y no dejar que influya en un rendimiento que está siendo muy bueno". Así pues, el entrenador asturiano rehúsa hablar de revancha: "Tuvimos una decepción, pero ya está muy pasada en el tiempo y así lo demuestra el nivel que estamos teniendo, así que no podemos pensar en el pasado, tenemos que pensar en el rival y sobre todo en nosotros mismos porque estamos muy bien. No hay nada que nos impida rendir como venimos haciendo".

Y es que Marcelino se muestra siempre muy orgulloso y satisfecho de su equipo, tanto que cree que "llevamos menos puntos de los que realmente merecemos". Por lo que ahora solo tiene la mente puesta en el que será el tercer encuentro del Athletic en una semana: "Va a ser un partido muy complicado y muy igualado. Serán los detalles, los aciertos puntuales los que decidan el partido porque los datos -la Real lleva cuatro tantos en cinco partidos en su campo y el Athletic, dos como visitante- demuestran que será un duelo sin muchos goles, por lo que serán los detalles quienes desequilibren la balanza". Sin embargo, el entrenador rojiblanco también argumenta que, "si atacamos como lo hicimos el pasado martes ante el Espanyol no tengo dudas de que nos traeremos los tres puntos".

Con todo, Marcelino muestra un máximo respeto a la Real Sociedad. Casi veneración por un Imanol Alguacil que ha dotado de "muchos más argumentos de los que ya tenía" al conjunto txuri-urdin. "La Real es un buen equipo dirigido por un entrenador inteligente que ha hecho a su equipo mucho más competitivo, más solvente defensivamente. Se repliega bien, rápido; es intenso y vertical, pero también juega bien desde atrás. Tiene muchas variantes y se está viendo en sus resultados". Pero el técnico rojiblanco avisa de que "nosotros también somos un buen equipo": "Es difícil hacernos ocasiones y pillarnos desorganizados; y además llegamos bastante al área contraria y hacemos buenos contraataques". Por todo ello, Marcelino augura un derbi muy igualado.



Convocatoria

Antes de la rueda de prensa, Marcelino hizo pública la convocatoria para el partido de mañana ante la Real Sociedad. Una lista conformada por los habituales, con la entrada de nuevo de Iñigo Martínez y en la que la única novedad es Nico Serrano, que está brillando con la selección estatal sub'19, para sustituir a un Asier Villalibre que todavía está recuperándose de la lesión muscular de su muslo izquierdo que sufrió en el duelo ante el Villarreal. Asimismo, Daniel Vivian también se cae de la convocatoria después de que fuera sustituido frente al Espanyol por unas molestias en el recto femoral de su pierna derecha. De esta forma, la lista de Marcelino para el derbi está conformada por: Unai Simón, Ezkieta, Petxarroman, Nuñez, Martínez, Yeray, Vesga, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Muniain, Morcillo, Dani García, Lekue, Vencedor, De Marcos, Capa, Raúl García, Balenziaga, Nico Williams y Serrano.