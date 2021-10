Iñigo Córdoba sigue de dulce en Países Bajos

Once ideal de la décima jornada de la Eredivisie

Iñigo Córdoba se ha convertido por méritos propios en la gran estrella del Go Ahead Eagles. El extremo zurdo, cedido por el Athletic hasta final de temporada en el conjunto neerlandés, volvió a marcar el pasado fin de semana en la victoria de su equipo a domicilio ante el Vitesse (1-2).

El bilbaino, que suma cuatro tantos en los siete partidos que ha disputado desde que salió de Bilbao el pasado mercado de verano, ha sido incluido en el once ideal de la décima jornada de la Eredivisie. El Go Ahead Eagles es décimo en la clasificación con trece puntos. El líder es el Ajax, que tiene cuatro puntos de ventaja sobre el PSV, segundo.

Córdoba, de 24 años de edad, no entraba en los planes de Marcelino García Toral, como así se lo hizo saber el técnico a finales de la pasada campaña –si bien ya era un hecho que podía intuirse, pues desde la llegada de este al banquillo de San Mamés a principios de enero se le instó a buscar una salida, como así ocurrió con su préstamo al Alavés–, pero su situación no era nada sencilla. No obstante, Córdoba tuvo que pasar por el quirófano el 23 de abril para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha, lo que le obligó a poner fin a la temporada con varias semanas de antelación. Una operación que a su vez le impidió iniciar y completar la pretemporada al mismo nivel de sus compañeros. Así las cosas, encontrar una salida se antojaba difícil, más en un mercado tan condicionado por la pandemia. Pero parece que el extremo ha acertado.