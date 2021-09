Guiño a Ruiz de Galarreta

lezama – Marcelino es un entrenador que no suele rehuir las preguntas que le formulan durante sus comparecencias, aunque alguna de ellas no tenga que ver con el partido en sí. Ayer no fue una excepción. El técnico del Athletic fue cuestionado sobre la figura de Iñigo Ruiz de Galarreta, un jugador con ADN Athletic y que se ha estrenado esta temporada en la máxima categoría en las filas del Mallorca, donde ha cogido galones, incluso el eibarrés apunta a titular esta noche en San Mamés, con el punto de morbo que puede generar en su primer enfrentamiento de su carrera contra el Athletic. El asturiano desveló que el nombre de Ruiz de Galarreta no estuvo sobre la mesa como uno de los posibles refuerzos para esta temporada, pero lanzó un guiño al fino centrocampista y al que, en su opinión, se le podría abrir las puertas del club en un futuro: "Es un futbolista que logró lo que todos los niños que llegan al Athletic quieren y ha tenido un crecimiento que le ha llevado a estar en Primera. Le deseamos lo mejor, que siga la progresión y por qué no va a volver. Hay muchos futbolistas que aparecen, que tienen una salida y una vuelta".

La visita del Mallorca, un recién ascendido pero que ha sumado siete de los nueve puntos posibles en su retorno a Primera División, la recibe con evidente prudencia. "No nos debemos confundir con el partido ante el Mallorca. Fuimos superiores al Barça durante 70 minutos, que es la leche; jugamos un gran partido en Vigo y no podemos pensar que ante el Mallorca será un partido fácil, porque sería un error", reflexionó Marcelino, que profundizó en su análisis: "Debemos afrontarlo con la máxima humildad y respeto al rival, y a partir de ahí ceñirnos a los conceptos futbolísticos ante un equipo al que cuesta ganarle y que está bien dirigido por un entrenador con experiencia que dota a sus equipos de una identidad definida. Tienen muy buen contraataque, variedad en estrategia ofensiva y buen dinamismo y ritmo".

El de Villaviciosa no quiere obsesionarse con el hecho de encadenar dos victorias consecutivas, objetivo que no logró la campaña pasada, momento que recalcó la necesidad de que el equipo se haga fuerte en San Mamés, aunque cree que el encuentro de esta noche "se va a mover en un contexto diferente" al del compromiso frente al Barça, porque el Mallorca "no hará tantos pases en campo propio y limitará riesgos". "Eso nos llevará a recuperar balón en otras zonas. Nos tendremos que adaptar y atacar a un equipo que nos haga presión en bloque medio o bajo y recuperar el balón en zonas de medio campo para atacar con criterio y con mucha llegada y contraatacar cuando sea posible", explicó el técnico rojiblanco, que confirmó que la ausencia en la convocatoria del meta Julen Agirrezabala responde al deseo del cuadro técnico y de la dirección deportiva de que compita en el Bilbao Athletic y dejó también caer que Iñigo Lekue mantendrá la titularidad en el lateral derecho: "Cuando el equipo compite bien, demuestra un alto rendimiento y esos futbolistas tienen un comportamiento de actitud y concentración sin ningún reproche a lo largo de la semana no suelo hacer muchos cambios".

temor balear Por su parte, Luis García, entrenador del Mallorca, quiere que su equipo "tenga personalidad y mire a los ojos al Athletic" en el duelo ante "un rival muy fuerte físicamente, intenso, dinámico, una barbaridad".