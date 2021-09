Solo el 8% de la plantilla del Athletic son fichajes de Alkorta

El cierre del mercado veraniego de fichajes el pasado martes pasó de largo para el Athletic en el concepto de incorporaciones. Nada nuevo bajo el sol. Se conocía desde junio que la dirección deportiva solo ponía a disposición de Marcelino García Toral una cara nueva en su plantilla, un refuerzo, el de Alex Petxarroman, que, además, no había reclamado el propio técnico, que ni siquiera conocía al jugador procedente del filial de la Real Sociedad.



Petxarroman ha llegado a Lezama a coste cero porque la tesorería de Ibaigane no está para echar cohetes, por lo que el bagaje de la actual Junta Directiva se reduce a cuatro fichajes en los 33 meses de su mandato. Lo curioso del caso es que dos de esas cuatro novedades, Ibai Gómez y Kenan Kodro, han abandonado el club en el mes de agosto. Los dos firmaron por el Athletic en enero de 2019, con un desembolso de cuatro millones de euros, como fuertes apuestas de Rafa Alkorta, que, en cambio, sí acertó, vistas sus prestaciones desde que recalara en octubre de 2020, con Alex Berenguer, cuyo coste se elevó a los diez millones. El navarro y Petxarroman, que aún no ha debutado como león debido a una lesión que se produjo tras el partido de pretemporada en Anfield ante el Liverpool, son los dos únicos futbolistas de la actual plantilla de Marcelino, el 7,7%, que han llegado con la nueva dirección deportiva. Los 24 restantes son herencia de la anterior Junta. De estos, sin embargo, una parte ha promocionado al primer equipo durante el ejercicio de Alkorta, quien ha insistido en sus comparecencias que los refuerzos deben llegar desde Lezama. Son Jokin Ezkieta, Julen Agirrezabala, Dani Vivian, Unai Vencedor, Oihan Sancet, Oier Zarraga, Jon Morcillo y Nico Williams, quienes han debutado ya como leones con esta dirección deportiva.

A falta de recursos externos, Alkorta, en cambio, ha tenido que poner el acento en las últimas semanas en satisfacer las peticiones de Marcelino a modo de salidas. El asturiano, no en vano, proporcionó al director deportivo la nómina de descartes y tres meses después ha hecho realidad los deseos del entrenador, salvo en el caso de Peru Nolaskoian, que acumula casi año y medio sin competir debido a una grave lesión de tobillo. Ibai Gómez y Kenan Kodro fueron los primeros en acordar su marcha por medio de la rescisión de sus contratos que suponen un coste para la entidad, al tener que abonar gran parte de la ficha que les correspondían en su último año de relación. Sucede algo similar en las situaciones de Unai López e Iñigo Córdoba, que salen del Athletic en el último día del mercado en sendas operaciones un tanto rocambolescas. Los dos futbolista se marchan cedidos a sus nuevos clubes, Rayo Vallecano y Go Ahead Eagles respectivamente, hasta junio de 2022, periodo en el que Ibaigane también tiene que asumir parte de sus salarios, por lo que a efectos actuales no generan ingresos algunos hasta pasada esa fecha y en función de unas variables o ejecución de compra.

La necesidad de aliviar las plantillas han acaparado una buen parte de la labor de Alkorta desde que ejerce al frente de Lezama. Ya tuvo que tomar decisiones, algunas de ellas polémicas por las formas, en junio de 2019, con tan solo cinco meses en el cargo. Le tocó gestionar la herencia del anterior director deportivo, José Mari Amorrortu, especialmente en futbolistas con galones en el vestuario. No renovó a Susaeta, Iturraspe y Mikel Rico, que no entraban en los planes de Gaizka Garitano, e hizo lo mismo en los casos de Sabin Merino y Etxeita, a los que tampoco prolongó su relación tras consumar sus respectivas cesiones en el Leganés y en el Huesca. Al mismo tiempo, no consiguió seducir a Alex Remiro para que reconsiderara su decisión de fichar por la Real Sociedad. El Athletic no fichó ese verano, pero ahorró costes con estas marchas.

Un año después, fue el turno de finiquitar la etapa de Mikel San José y Beñat, a los que el club tampoco renovó, en tanto que Aritz Aduriz, ya un mito de la entidad, colgó las botas. Ganea y Gorka Guruzeta, sobre el que el Athletic tiene una opción de recompra el próximo 30 de junio, fueron los siguientes en salir tras acordar la rescisión de sus contratos. Ya iniciada la pasada campaña, en octubre, Gaizka Larrazabal siguió el mismo camino hacia el Zaragoza, aunque actualmente ejerce como cedido de este último en el Amorebieta, donde ha vuelto a compartir vestuario con Guruzeta. El pasado junio Iago Herrerín cerró su historia como león, como lo han hecho Ibai, Kodro, Unai López e Iñigo Córdoba, estos dos últimos con opción de retorno. Si no es así, serán las dos únicas salidas en estos tres últimos años y medio que dejen dinero en las arcas de Ibaigane.

la cifra

14

Los millones de euros invertidos en fichajes por la Junta Directiva que preside Aitor Elizegi desde que accediera al cargo en diciembre de 2018. Cuatro de esos millones lo acapararon las contrataciones, en enero de 2019, de Ibai Gómez y Kenan Kodro, que en este mes de agosto han acordado sus respectivas salidas del club a través de la rescisión de sus contratos.