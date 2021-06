Lezama espera al Amorebieta

"No apto". La conclusión del informe redactado por el Área de Competiciones de LaLiga fue contundente. La sentencia se esperaba en la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Amorebieta después de que miembros de esa área de la patronal de clubes inspeccionaran las instalaciones de Urritxe el pasado 27 de mayo. Entonces, las sensaciones no eran nada halagüeñas. Los indicios apuntaban a que el feudo azul no reunía las condiciones debidas, y recogidas por el artículo 203 del Reglamento General de la Federación Española de Fútbol, para que pudiera acoger los partidos de Segunda División que el conjunto dirigido por Iñigo Vélez de Mendizabal se había ganado en el verde. Aquel ascenso en Badajoz ofreció trazas históricas, pero, sin embargo, la población zornotzarra no lo podrá disfrutar de la manera que más le hubiera gustado,. Es decir, en su guarida. Porque el bajón llegó el pasado día 2, cuando LaLiga comunicó la inhabilitación de Urritxe, lo que obligó a la Junta presidida por Jon Larrea a presentar un plan B. Y esa alternativa, la única que manejaban, era Lezama, momento en que se puso a colaborar con el Athletic para presentar la candidatura de las instalaciones rojiblancas como la opción válida para ser la sede local del Amorebieta.

El club vizcaino disponía de plazo hasta el pasado sábado para presentar sus alternativas a Urritxe. No emergió ni la mínima duda. Lezama y Lezama, con Lasesarre en la recámara, aunque el Amorebieta no ha entablado conversación alguna al respecto con el Barakaldo. El papeleo se completó con agilidad y ya este mismo lunes los mismos inspectores de LaLiga acudieron a las instalaciones rojiblancas para revisar todos los mínimos detalles a la hora de decidir si cumple los requisitos establecidos para albergar encuentros de LaLiga SmartBank. Los miembros de la patronal de clubes no dieron pista sobre el sentido del dictamen final, que llegará en los próximos días, y, al igual que sucedió en su visita anterior a Urritxe, regresaron a Madrid con el mismo hermetismo con el que abandonaron Amorebieta en su día. Fuentes consultadas del club zornotzarra no quisieron pronunciarse sobre las sensaciones que dejaba esta última inspección y se remitieron a un comunicado oficial cuando se conozca la resolución de LaLiga.

El campo 2 de Lezama, en el que disputa sus partidos el Bilbao Athletic y el Athletic femenino, ha sufrido diferente mejoras en los últimos tiempos, con la instalación de una tribuna junto al arco del viejo San Mamés y otra grada en el fondo sur, con lo que su capacidad se ha elevado hasta los 3.200 espectadores, en tanto que LaLiga pide un mínimo de 4.000 butacas, aunque no es un indicativo inflexible, ya que se dan casos en los que se ha dado margen, incluso de un año, para llevar a cabo una ampliación del aforo o, en su defecto, una mejoría en las tribunas o preferencias. Lo curioso del caso es que el Athletic sacó de Lezama al filial cuando este, con Kuko Ziganda, compitió por última vez en Segunda División, campaña 2015-16, para hacerlo en San Mamés durante sus 21 encuentros como local.

LaLiga marca unos criterios generales, pero que aguardan su particularidad en función de cada estadio. Hay conceptos en los que LaLiga sí suele ser más estricta, sobre todo en conceptos de accesos, servicios para los medios de comunicación y visibilidad de publicidades, tal como requiere en un documento al que ha tenido acceso este diario en una inspección anterior a un campo de Euskadi que solicitó la revisión pertinente ante la eventualidad de un posible ascenso del club propietario a categoría profesional, o la nueva Primera RFEF, en la que competirá el Bilbao Athletic, o Segunda División. Entre las conclusiones del mencionado informe, se solicita que "las instalaciones comunes (vestuarios, sala de prensa, zona mixta, sala DP LaLiga...) debieran ubicarse en una misma esquina y cualquier otra circunstancia generaría mucha problemática con los estándares del reglamento de televisión". También se exige la instalación de plataformas para televisión (para las cámaras de fueras de juego y en uno de los fondos), "puertas antipánico en las puertas de salida, reforzar la cartelería, cerramientos perimetrales, cabinas mediacoach, automatic tv, pupitres de prensa..."

El campo 2 de Lezama, pese a que en un fondo se está edificando el edificio de la futura residencia de jugadores, cumple un buen número de los requisitos exigidos, pero también se detectan carencias que el Amorebieta y el propio Athletic creen que no son complicadas de corregir. Pero será LaLiga la que decida sobre las conclusiones a las que han llegado los integrantes del Área de Competición que visitaron Lezama. La marca Athletic se pone en valor y las sensaciones indican que el Amorebieta jugaría sus partidos en la factoría rojiblanca, que obligaría a buscar una concordia con los compromisos del Bilbao Athletic y del Athletic femenino.

Sankt Gallen. El Athletic jugará un amistoso de preparación contra el Borussia Dortmund el 24 de julio, tal como lo comunicó ayer el club alemán en su página web y que confirma la noticia adelantada por este diario el pasado domingo. La cita será en la localidad suiza de Sankt Gallen y que coincidirá con el fin de la concentración que llevará a cabo el conjunto de Marcelino en ese cantón helvético y con el inicio del que efectuará en el mismo escenario el club germano, al que ya se enfrentó al Athletic, también en Sankt Gallen, en el verano de 2016, con triunfo de los entonces dirigidos por Ernesto Valverde gracias a un solitario tanto de Markel Suaeta. El encuentro ante el último tercer clasificado de la Bundesliga y un habitual en la Champions supondrá un duro examen para el Athletic, que siete días después, el 31 de julio desde las 15.30 horas, se medirá en la capital alemana al Union Berlín, revelación en la última Bundesliga.

el 24 de julio ante el dortmund

nuevo amistoso