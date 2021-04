Guardiola, sobre su Barça: "Eran unos putos asesinos"

El actual entrenador del Manchester City se despidió del banquillo del Barcelona en 2012 y su último partido al frente del conjunto culé levantó la Copa tras ganar la final de forma arrolladora al Athletic (0-3). Josep Guardiola ha sido cuestionado por el citado duelo en una entrevista en TV3, en la que el técnico catalán puso en valor a los Messi, Xavi, Busquets y compañía: "Recuerdo que en la salida al césped vi la tensión en las caras de los jugadores del Athletic. Los del Barça, en cambio, parecía que jugaran un partido amistoso. Estaban habituados. Sabían que ganarían".

El Barcelona sentenció aquella final en la primera media hora, donde ya iba ganando 0-3. Cuestionado por la posibilidad de que sus futbolistas levantaran el pie del acelerador para no hacer sangre, Guardiola lo niega: "Te diría con total certeza que no fue así. Los equipos de Marcelo Bielsa están educados en la resiliencia y no se rinden nunca. Y aquellos jugadores del Barça, si podían hacer cinco goles los hacían, y si podían hacer ocho, hacían ocho. Eran muy buena gente, pero en el campo eran unos putos asesinos".