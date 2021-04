Marcelino: "Voy a hacer cambios, pero no pensando en la final"

"Me gustaría hablar solamente del Alavés, que es lo que nos ocupa", ha dicho Marcelino García Toral al ser preguntado sobre la final de Copa que el Athletic enfrenta el próximo sábado contra el Barcelona. El técnico asturiano, focalizado en la inmediatez, aboga por un "proceso" de recuperación del golpe anímico que supuso perder un título frente a la Real Sociedad. Y ese proceso "no es de un día para otro", sino que presenta etapas, como la vivida en el derbi del pasado miércoles, donde Marcelino quedó satisfecho debido a que considera que el equipo recuperó "aspectos del juego que nos hacen ser competitivos". La próxima fase llega mañana, ante el Alavés, donde el técnico ha confirmado que no estarán Yeray Álvarez y Yuri Berchiche.

A juicio del entrenador de Villaviciosa, "el equipo está cada día mejor". "No está totalmente recuperado, pero la respuesta del miércoles en un partido complicado fue buena. Certifica que el equipo está intentando sobreponerse a un golpe muy duro", ha expresado con satisfacción, asegurando que está "dolido, que no olvida, pero que está con "ganas de revertir la situación" y con confianza en la plantilla.

En cuanto al derbi de hoy, Marcelino asegura que "lo planteamos con la idea de ganar y de poner argumentos en el campo para poder hacerlo". A fin de acercar las posibilidades de éxito, el técnico admitió que realizará cambios con respecto a la alineación que propuso frente a la Real, tanto en la final como el miércoles. "Sí que voy a hacer cambios, pero no pensando en la final, sino porque llevamos dos partidos muy exigentes en cuatro días y ahora llega otro. Tenemos que medir las cargas para prevenir situaciones de lesión", explicó, concretando que Asier Villalibre será uno de los jugadores que gozará de minutos. "Le veo muy bien y mañana va a jugar", confirmó.

Marcelino ha admitido que el hecho de que el Alavés estrene técnico en el banquillo, como es el caso de Javi Calleja, es un problema para la preparación del partido. "Hubiéramos preferido que siguiera el anterior entrenador, porque el análisis que hemos hecho se puede ver modificado", ha declarado, añadiendo que "la situación es de incógnita, de qué Alavés nos vamos a encontrar".

En cualquier caso, sobre el conjunto babazorro ha alertado de que "tenemos que tener mucha precaución, porque es un equipo poderoso en la estrategia y, aunque tiene un carga psicológica importante por los malos resultados, posee el aliciente de la llegada de un nuevo entrenador", ha analizado.

Sin embargo, para Marcelino, todo esto no debe influir en el Athletic. "A nosotros nos da igual. Tenemos que ser nosotros mismos, ser competitivos y acertados en las áreas, que es donde se deciden los partidos", ha proseguido.

El técnico también ha reconocido que no ha barajado cambios en el planteamiento táctico para este encuentro, como si de un laboratorio se tratase con las miras puestas en la siguiente final de Copa. "Para mañana tengo pensado más o menos quién va a jugar. Para el partido contra el Barça ya lo pensaré. Al Barça le ganamos jugando de un modo similar. En este momento tenemos que ser cuidadosos en la toma de decisiones para y en evitar confusiones", comentó.

Además, ha confesado que lamenta los errores puntuales que el equipo comete y que están "privando de victorias". No obstante, dijo que "el máximo responsable de esas equivocaciones soy yo". En este sentido, ha arropado a Unai Simón por el fallo que propició el empate en el último partido liguero.



Sigue en este enlace la rueda de prensa de Marcelino: