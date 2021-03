Williams: "Estamos como motos"

Iñaki Williams (15-VI-1994, Bilbao) es ya un clásico en las alineaciones del Athletic. En casi cinco años no se ha perdido un solo partido de Liga. Corre imperturbable hacia un récord como lo haría Usain Bolt, porque Williams es el velocista del vestuario, el jugador que ha ido por delante de las lesiones, las sanciones y que ha seducido a cinco entrenadores. En siete temporadas ha disputado 284 encuentros y ha anotado 66 goles –uno de los más recientes dio al club su último título, la Supercopa–. Es decir, ha comparecido en una media de 40 veces por campaña. Nada desdeñable.



"EL LEÓN HERIDO PUEDE HACER DAÑO"

"MUCHA IGUALDAD"

Desde la experiencia que atesora a pesar de estar en la flor de la vida de un futbolista, como símbolo del ataque bilbaino, hace un llamamiento a la calma. Invoca a la frialdad para afrontar una final de Copa que siempre imaginó en sus sueños, los de cualquier chaval que se cría en Lezama con la aspiración de ser algún día un rey de la selva, pero que debe ser inspiradora en lugar de aterradora por la amenaza de poder sucumbir a las emociones. "Hay ganas de que llegue el partido, pero, es lo que el míster nos quiere transmitir", asegura el delantero.Y es el que el mensaje depara el vestuario es precisamente ese, ", de los entrenamientos, del día a día que nos ha traído hasta aquí y que lleguemos despejados mentalmente, que no llevemos mucha presión. Eso nos hará tener más opciones". A juicio de Williams, esta premisa se está cumpliendo, porque considera que el equipo no solo está, sino también "física y anímicamente".. Hemos cogido fuerzas con esos dos días y medio descanso", dice, que además han servido "para desconectar", para desalojar la tensión de la mente., asevera. "Estamos realizando entrenamientos de mucha calidad e intensidad. Estamos bien preparados para lo que viene", garantiza el atacante bilbaino.Williams no esconde que la. "Sí, es nuestro arma. Somos un equipo poderoso. Incomodamos a los rivales. Al león herido, si no se le mata, puede hacer daño. Esta es la seña del club,", comenta, rehuyendo del posible vértigo que pueda ocasionar contemplar en el horizonte una segunda final, esta contra el. "Planteamos este partido sin ir más allá. No miramos la fecha del partido contra el Barça. Vamos a ir a esta final con esfuerzo y humildad", apunta.En este sentido, desecha la idea de que esta primera final pueda ser más asequible que la segunda. "Las dos van a ser igual de complicadas.. Todos estamos aquí por méritos propios. Tenemos la opción de hacer historia y vamos a intentar hacerla", manifiesta con ambición, pero incidiendo en la idea de que el Athletic no saltará al terreno de juego frente a la Real con aires de superioridad. "Somos un gran equipo y en una línea ascendente; el míster ha dado con la tecla, pero, que también tiene grandes jugadores y está completando una gran temporada", argumenta, plagando de precaución la contienda, porque los excesos de confianza no son buenos compañeros.Williams vislumbra. Por eso, clama a la serenidad a fin de gozar de una mayor capacidad de cumplir con el guion previsto, y que ello pueda decantar las opciones. "Nosotrosy eso nos acercará a la victoria", declara. Si bien, aguarda, a su juicio, "un partido muy chulo, muy bonito de ver". "Es un derbi y la moneda puede caer de cualquier lado", advierte.El atacante admite que. "Les echaremos de menos", añade, pero prosigue restando relevancia a la ausencia de público a la hora de valorar las oportunidades de victoria. "Estamos acostumbrándonos a jugar sin público., explica, dejando ver que la plantilla carga con la mochila de las ilusiones de todo un pueblo.A título individual, en la cabeza de Williams retumban diferentes visiones: la de repetirfrente al Barcelona, la de una Bizkaia jaleando orgullosa de su equipo y unos chavales cruzando identificados y alegres las puertas de las escuelas, la de hacer historia en el club que le vio forjarse. " Desde pequeño sueñas con jugar finales . He tenido la suerte de jugar dos y de meter. Ojalá el sábado sea una más. Todos los partidos sueño con meter gol.. Pero por supuesto que será especial si puedo ayudar con un gol mío", admite.