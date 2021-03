Jokin Aperribay: "Nunca pienso si somos favoritos"

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, habla largo y tendido con el diario Noticias de Gipuzkoa en una entrevista que se puede leer hoy en la versión de papel y digital del medio guipuzcoano y en ella, se muestra "convencido" de que "la final es el inicio de algo". El máximo dirigente del conjunto txuri-urdin, eso sí, pese a que su equipo aventaja en diez puntos en liga al Athletic, no considera que sean favoritos en la esperadísimo final del próximo sábado en el estadio de La Cartuja.

"Nunca pienso si somos favoritos. Lo que tenemos que hacer es preparar bien el partido. Evidentemente en esta temporada hemos sacado más puntos y la temporada pasada también. Pero a un partido... Ningún partido es igual. Mira, tenemos dos partidos contra el Athletic seguidos y seguro que uno no es igual que el otro", relata. Cuestionado acerca de si siente que han volteado la hegemonía vasca, Aperribay lo niega con rotundidad: "No. Creo que el Athletic y la Real son dos clubes que han hecho muchísimo por Euskadi, también por la sociedad deportiva y, sinceramente, creo que el uno al otro se mejoran".

El presidente de la Real se refiere también a la fecha en la que se disputará finalmente la final, prevista inicialmente para el 18 de abril del año pasado, pero aplazada hasta el próximo sábado debido a la pandemia del coronavirus y con el claro objetivo de que hubiera público en la misma. En este sentido, Aperribay dice no arrepentirse de nada. "No son decisiones que tomes en función de nada. Nos hubiese gustado que estuviese la afición, pero no ha podido ser".

Además, aclara que ese pensamiento que existe en algunos aficionados de la Real de que les han tomado el pelo por retrasar la final, es falso: "Eso son miradas que no son reales. Cuando tomas una decisión por la afición no piensas en ventajismos. Es imposible decir quién se va a lesionar de aquí al próximo sábado y no estamos peor que el año pasado. Nuestro peor periodo fue después de la pandemia. Estamos mejor que el año pasado, con un año más de experiencia y las ideas muy claras en cuanto a competir".

Insistido al respecto, el presidente del equipo txuri-urdin aclara que no había "otra fecha". "La Real podía esta jugando competiciones europeas y lo que no queríamos era estar un jueves compitiendo en Europa y un domingo en la final de Copa. Solo había dos fechas: o el 30 de diciembre o esta. Nuestros técnicos preferían jugar en abril porque llegábamos con una carga de partidos muy alta, mucho más que el Athletic. Era más fácil que hubiera público en abril que en diciembre".

En la extensa entrevista, Jokin Aperribay considera que su equipo tiene ahora "más posibilidades" de proclamarse campeón que "el 18 de abril" ya que cuentan "con un año más de experiencia" y van a llegar a la final "desde la reflexión y la tranquilidad y no desde la euforia".

Por último, asegura que la final "no es más final porque el rival sea el Athletic" y, aunque apunta que tanto la plantilla del conjunto donostiarra como la del bilbaino son "dos buenas plantillas", barre para casa: "Yo me quedo con la de la Real, pero el Athletic tiene muy buenos jugadores y hace muchas cosas bien. La Real también. Va a ser un partido difícil".