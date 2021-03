Iker Muniain y De Marcos, "dolidos" por la oportunidad perdida ante el Atlético de Madrid

La derrota sufrida en el Wanda Metropolitano dejó profundamente contrariados a los hombres de Marcelino García Toral, conscientes de la oportunidad perdida para puntuar e, incluso, vencer en uno de los campos más complicados de LaLiga. "Estábamos confiados en poder sacar algo positivo de aquí para acercarnos a los puestos de Europa, pero no ha podido ser y nos vamos dolidos, porque hicimos una grandísima primera parte", destacó al término del encuentro Iker Muniain, quien reconoció al igual que Óscar de Marcos que "el gol del empate al filo del descanso nos penalizó mucho".







"Con el penalti nada más empezar la segunda mitad nos dieron la vuelta al marcador cuando habíamos hecho méritos para haber tenido una ventaja incluso más amplia, pero el resultado final no refleja eso y nos vamos de vacío", lamentó el capitán del Athletic, que no quiso profundizar en la polémica arbitral al producirse el gol que igualó la contienda con el tiempo de descuento del primer acto ya cumplido. Cuestionado al respecto, el navarro se limitó a afirmar que "no sabíamos si había pasado ya el tiempo, pero eso queda ahí, no pudimos defender bien esa jugada en el último segundo y nos fuimos al descanso con un empate cuando de haber ido por delante en el marcador habría sido otra cosa".

Las mejores imágenes del Atlético-Athletic. Fotos: EFE



, pero uno solo se va plenamente contento cuando sirve para que el equipo sume", puntualizó el propio Muniain, mientras que, titular en el lateral derecho, lamentó también quecomo se vio en el comienzo de la segunda parte y después del penalti no pudimos empatar". El defensa, aun así, se congratuló de que "hemos hecho un partido muy bueno y está claro que podemos competir contra cualquiera".y pensar ahora en el próximo partido, porque el domingo tenemos otro encuentro muy importante contra el Celta", finalizó De Marcos.