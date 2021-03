El Athletic se queda a medias en el Metropolitano

Una verdadera pena. El Athletic se ha marchado del Wanda Metropolitano con las manos vacías. Y eso que los pupilos de Marcelino García Toral le han tuteado a los colchoneros en el primer acto. Aquí se ha acabado el conjunto bilbaino. Muniain ha adelantado a los leones tras dominar la posesión e incomodar al Atlético, pero los segundos de más que ha concedido Gil Manzano en la prolongación han permitido la igualada de los locales, que en la reanudación han certificado la igualada con un gol de penalti convertido por Luis Suárez.

Con nueve cambios en el once titular respecto al que presentó el domingo ante el Granada, Marcelino ha recurrido a la unidad 'A'. Solo han repetido Simón y Nuñez, el resto, formado por el bloque titular que obtuvo el billete para la final de Copa la semana pasada en el Ciutat de València. Si la cosa han funcionado es lógico echar mano de ella. Con De Marcos y Yuri en los laterales, Unai López y Vencedor han formado la medular junto a Berenguer y Muniain por los costados. Raúl García y Williams han sido las referencias en ataque. Delante se han encontrado con un Atlético muy ofensivo. Lemar, Carrasco, Joao Félix y Luis Suárez han sido la apuesta de Diego Pablo Simeone, con Koke y Llorente como sostenes. A priori, el encuentro presagiaba un ida y vuelta constante, con mucha intensidad. Todo esto no ha faltado, desde luego, con un Athletic muy reconocible tras desquitarse la presión inicial de los locales.

El choque ha comenzado con un toma y daca entre los dos contendientes. Los de Simeone han querido dominar el balón y parecía que lo lograban hasta que los leones han subido un par de grados el ritmo. Los colchoneros no acertaban en los pases, mérito del Athletic, con Williams, Berenguer y Raúl García rompiendo entre líneas constantemente. Lo mismo que Muniain, que ha sido el encargado de abrir el marcador. En el primer y único disparo del conjunto bilbaino en el primer acto, el capitán no ha perdonado. De Marcos ha servido en profundidad a Williams, que dentro del área ha mandado el esférico al de la Txantrea. Este, en semifallo, ha engañado a Oblak.

Ha sido un justo premio al buen papel que hasta ese momento estaba protagonizando el Athletic en el Wanda. Quedaban todavía más de veinte minutos por delante para llegar al descanso. Y el recital de los bilbainos ha continuado. Raúl García, de nuevo habilitado por Williams, ha dispuesto de otra gran oportunidad tras una jugada coral del Athletic, pero su lanzamiento se ha topado con la defensa madrileña. Así han ido pasando los minutos, con un Atlético que poco a poco se ha ido acercando a los dominios de Simón. Aunque sin grandes dosis de peligro.





GIL MANZANO NO PITA



Cuando todo hacía presagiar que los jugadores iban a enfilar el túnel de vestuarios con el 0-1 en el marcador, Gil Manzano ha hecho acto de presencia. El colegiado extremeno, que habia concedido un minuto de descuento y ya con el tiempo superado, ha permitido la última jugada del Atlético, en la que ha llegado el empate. Y eso que ha mirado el reloj. Llorente se ha adelantado a los centrales tras un buen centro de Lemar y de cabeza ha fusilado a Simón. La indignación con el árbitro era patente en las filas del Athletic, aunque no se puede consentir un remate tan plácido cuando va a sonar la campana.

Tocados por este lance, los pupilos de Marcelino no han salido tan entonados tras el descanso. De hecho, otra falta de atención en defensa ha posibilitado el segundo gol del Atlético a los seis minutos de la reanudación. Luis Suárez ha encarado a Nuñez tras coger la espalda a la zaga rojiblanca y el portugalujo ha derribado levemente al uruguayo, que no ha perdonado desde los once metros. Las caras de los leones era un poema, ya que el encuentro se les ha puesto muy cuesta arriba cuando no lo estaban haciendo tan mal.

Pero no ha habido reacción. Oblak apenas ha tenido trabajo más que en un par de centros aéreos y los hombres de Simeone han contemporizado el juego sin muchos problemas. Lo del Athletic ha sido un querer y no poder. Una pena porque la sensación que ha dado el equipo en los 45 primeros minutos ha sido otra. Ahora toca centrarse en la visita del domingo a Balaídos.





LA FICHA DEL PARTIDO



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente (Min. 88, Lodi), Koke, Lemar (Min. 67, Saúl), Carrasco (Min. 88, Kondogbia); Joao Félix (Min. 67, Correa) y Luis Suárez (Min. 72, Torreira).

Athletic: Unai Simón; De Marcos (Min. 80, Capa), Unai Nuñez, Yeray, Yuri; Berenguer, Unai López (Min. 73, Vencedor), Vesga (Min. 59, Dani García), Muniain (Min. 80, Morcillo); Raúl García (Min. 73, Villalibre) y Williams.

Goles: 0-1: Min. 21; Muniain. 1-1: Min. 47+: Llorente. 2-1: Min. 51; Luis Suárez, de penalti.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Felipe (Min. 43) y Lodi (Min. 93); y a los visitantes De Marcos (Min. 37) y Vesga (Min. 41).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Santander, aplazado en su día por la tormenta Filomena, disputado en el estadio Wanda Metropolitano sin público por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.