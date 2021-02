Marcelino: "La liga es prioritaria, tenemos que ganar"

El Athletic visita mañana el Carranza para medirse a un Cádiz en horas bajas que ha perdido sus tres últimos partidos de liga, en los que ha encajado once goles. El conjunto rojiblanco deberá aparcar la Copa, al menos hasta el próximo 4 de marzo, fecha en la que se jugará el pase a la final ante el Levante. LaLiga adquiere la máxima importancia, como así ha reconocido Marcelino García Toral esta tarde, en su comparecencia ante los medios previa a la cita de mañana.

"La liga es prioritaria, tenemos que ganar", ha asegurado. "Solo hemos ganado un partido fuera de casa y tenemos que mejorar eso. Pero sin obsesionarnos, porque eso puede llevar a la negatividad. Tenemos que sumar puntos y subir puestos en a tabla", ha incidido el técnico asturiano. En este sentido, ha agregado que no quiere ponerse en la tesitura de tener que luchar por eludir el descenso en un futuro cercano, porque en sus cabezas "solo cabe la victoria". "No por jugar contra el Cádiz, sino porque es nuestra mentalidad sea quien sea el rival".

De cara al partido de mañana, Marcelino no ha ocultado que prevé "un partido que puede no ser atractivo, quizá más táctico que dinámico". "El Cádiz utiliza un juego directo, mucha segunda jugada y centros laterales. Son peligrosos al contraataque, se repliegan rápido y defienden con mucha gente por detrás del balón. En ese sentido no tenemos que cometer errores y evitar pases de riesgo".

En otro orden de cosas, ha agradecido poder dar descanso a su equipo, que no se ejercitó el viernes después de más de un mes de continuo trabajo: "Lo tenían merecido porque desde principio de año todo ha sido muy intenso, muy exigente. Cuando entra un cuerpo técnico nuevo conlleva un desgaste físico y mental aún mayor en los jugadores. Jugamos muchos partidos jugándonos títulos, la posibilidad de llegar a una final de Copa y la liga de por medio con hasta dos partidos ante el Barça que te exigen y te desgastan. Creo que el descanso les ha venido muy bien".

Marcelino, como acostumbra, no ha querido dar ninguna pista sobre la alineación que pueda presentar mañana en el Carranza, pero sí ha dejado caer que la presencia de Iker Muniain en el once está en el aire toda vez que ayer no pudo ejercitarse con sus compañeros como consecuencia del rodillazo que recibió en el partido del jueves ante el Levante. Así, habrá que esperar a la conclusión del entrenamiento de esta tarde para comprobar si el capitán puede ser de la partida mañana o causa baja finalmente.