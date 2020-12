Imanol Alguacil: "Garitano es el mejor entrenador para el Athletic"

Imanol Alguacil, que ya se midió en los banquillos a Gaizka Garitano cuando ambos asomaban como entrenadores de los filiales de Real y Athletic, respectivamente, vivirá hoy su cuarto enfrentamiento en la élite con el preparador rojiblanco, a quien se ha impuesto en dos de los tres derbis disputados en la máxima categoría. La opinión del entrenador txuri-urdin respecto al derioztarra, con todo, no puede ser más positiva como quedó patente ayer en sala de prensa, donde realizó una defensa a ultranza de un criticado Garitano, a quien Alguacil definió como "el mejor entrenador para el Athletic".

"Me parece súper injusto lo que está pasando con Gaizka. Lo está haciendo muy, pero que muy bien. El 2020 del Athletic ha sido parecido al nuestro, porque llegaron también a la final de Copa, se quedaron cerca de Europa y tiene mucho mérito lo que está haciendo", destacó el entrenador de la Real, quien agregó en torno a Garitano que "me parece un gran entrenador, lo ha demostrado siempre y no tengo dudas de que es el mejor entrenador que pueden tener ahora mismo". Convencido asimismo de que "en un derbi nunca hay un favorito y menos al jugarse sin público", Alguacil también elogió el momento actual del conjunto rojiblanco, toda vez que "he visto varios de sus partidos y yo veo un gran Athletic".

"Otra cosa son los resultados, pero es un equipo que está jugando muy bien y ahora con Vencedor y Vesga o con Dani García están siendo además muy atrevidos a la hora de presionar. Contra el Real Madrid se quedaron con uno menos en el minuto 10 y estuvieron a punto de conseguir un empate, mientras que ante el Villarreal fuera de casa también jugaron de tú a tú haciendo las cosas muy bien, lograron un punto y creo que están en un buen momento, tanto de juego como a nivel competitivo", incidió el técnico txuri-urdin, quien añadió que "seguramente les falte más puntos de lo que indica la clasificación por lo que he podido ver".

ILUSIÓN Y AMBICIÓN



En el derbi de hoy su equipo saldrá "a por la victoria" y con "la ilusión de siempre, porque para nosotros y nuestra afición es el partido más importante y es el último del año". "Queremos finiquitarlo a lo grande, como ha sido el 2020, un año bonito por todo lo que se ha hecho y queremos lograr la victoria para cerrarlo de la mejor manera", remarcó el propio Alguacil, que se convertirá hoy en entrenador centenario con la Real en un encuentro en el que pide no hacer "dramas" en caso de caer derrotados, dado que "el año pasado perdimos y mirad qué temporada hicimos después, aunque queremos ganar para tener una nochevieja plácida, buena y dar una alegría a la afición".