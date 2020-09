Garitano: "No tenemos la pegada del Granada"

Derrota y pobre imagen para arrancar LaLiga en Granada, donde todo empezó como terminó el pasado 19 de julio en la última jornada de la pasada temporada, sin puntos en la maleta en el regreso a Bilbao. Gaizka Garitano, sin embargo, quiso poner buena cara al mal tiempo al término de un choque que le dejó "buenas sensaciones". "Se nos ha ido el partido en ocho minutos, porque en el resto del tiempo hemos sido superiores a ellos, pero no tenemos la pegada del Granada y tenemos que hacer mucho para lograr poco, porque nos cuesta mucho en los últimos metros", destacó en su particular análisis el técnico rojiblanco, que solo afeó a sus pupilos no salir con la intensidad necesaria en los segundos 45 minutos.

"Tenemos que mantener la concentración durante noventa minutos, porque el trámite del partido no ha tenido nada que ver con el resultado, pero no hemos salido con la intensidad necesaria al principio del segundo tiempo", apuntó al respecto Garitano, quien agregó que "lo habíamos hablado, pero nos han hecho esos dos goles y es lo que vale, porque tener buenas sensaciones y haber jugado prácticamente en campo contrario no sirve de nada al costarnos tanto hacer gol, lo que te obliga a la perfección en defensa". Abrazado con fuerza a dicha percepción, el derioztarra incidió en que "hemos llegado con mucha gente al área, pero no hemos podido rematar todo lo que queríamos. Aun así, lo hemos intentado, hicimos los cambios y lo intentamos hasta el final, pero el Granada es un equipo con solidez defensiva y mucha pegada arriba".

"Son equipos que tienen buenos jugadores en ataque y eso hace la diferencia en el fútbol, porque es lo que marca las diferencias", recalcó una vez más Garitano, quien remató su análisis resaltando que "el equipo ha hecho un buen partido". "Nuestro portero no ha tocado el balón prácticamente, pero han hecho dos buenos goles y eso hay que tenerlo en cuenta", insistió el entrenador rojiblanco, que apostó de inicio por la experiencia, a excepción del debut como león en partido oficial de Jon Morcillo.

Las mejores imágenes del partido de Los Carmenes. Fotos de EFE / AFP /Athletic

Cuestionado al respecto, el de Derio indicó que "tenemos gente joven, es lo que tenemos y creo que debemos apostar por ellos, porque son los que están. Hemos empezado con un equipo más veterano y hemos terminado con otro un poco más joven. Entre la mezcla de todos ellos tenemos que hacer un buen Athletic".

Recuperar la ilusión



En cuanto a la mella que puede hacer en la afición rojiblanca empezar la temporada con una derrota clara, Garitano reconoció que "perdimos los dos últimos partidos del curso pasado y necesitamos enchufar un poco de optimismo. Ahora vamos a tener dos semanas y eso por una parte nos va a venir bien para terminar de recuperar jugadores, pero por otra parte diecisiete días después de perder dan para hablar mucho y normalmente, cosas negativas, aunque yo no voy a caer en eso". "Intentaremos corregir las cosas que debamos corregir", lanzó por último el técnico derioztarra.