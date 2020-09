2-1 Primera victoria de pretemporada del Athletic frente al Alavés

El Athletic Club logró su primera victoria de la pretemporada al derrotar por 2-1 al Deportivo Alavés, con goles de Iker Muniain de penalti y del canterano Jon Morcillo en la primera parte y del visitante Deyverson tras el descanso, en el amistoso a puerta cerrada disputado en Lezama.





FINAL I Terminan los 90 minutos en Lezama. El Athletic suma su primera victoria en esta pretemporada frente al @Alaves

2-1 I #AthleticAlavés #AthleticClub





Gaizka Garitano



"Ha sido una buena prueba contra un buen equipo de Primera División"



"Estoy muy contento con el trabajo realizado. Los jóvenes responden bien, son el presente y el futuro de este equipo"

Elafrontó este encuentro con una docena de bajas -las once del pasado sábado en Logroño, donde cayó por 3-1, a la que se añadió la del portero internacional, concentrado con la selección española- y un equipo titular con seis cachorros.Por parte del conjunto alavesista lo más destacado de su equipo inicial fue la presencia del argentino Rodrigo Battaglia, que debutó con el equipo vitoriano tras ser presentado ayer.Kenan Kodro dispuso de la primera oportunidad a los cinco minutos, en un cabezazo que se marchó rozando el larguero, dando paso a una fase de equilibrio con unque con su presión alta creó bastante problemas en la salida del balón de los locales.Fruto de una de esas acciones Lucas Pérez estuvo a punto de adelantar a los de Pablo Machín en el minuto 22, pero su tiro fue sacado sobre la línea porSeis minutos después, en el 28, el Athletic se adelantó al transformarun penalti cometido por Pina sobre el central Oier Luengo a la salida de un córner botado porEl joven extremo zurzo, uno de los más activos en la primera parte, anotó el 2-0 tras regatear a Sivera después de aprovechar un grave error defensivo de los albiazules.A punto de llegar al descanso Joselu pudo recortar distancias, pero su duro disparo desde dentro del área fue rechazado poren una buena intervención.Para la segunda parte,formó un nuevo once, en el que solo repitieron Ezkieta y Kodro, mientras que Machín optó por ir refrescando a su equipo con el paso de los minutos.A los cinco minutos de la reanudación Deyverson, una de las novedades de este periodo, acortó distancias anotando el que sería el 2-1 definitivo con un buen remate de cabeza a centro dedesde la banda izquierda.Eluscó nivelar el marcador, pero salvo un par de llegadas con cierto peligro no logró evitar su tercera derrota en otros tantos amistosos, ante un Athletic bien plantado aunque apenas creó ocasiones sobre la portería de Pacheco.Ezkieta; De Marcos, Sillero, Luengo, Balenziaga; Unai Vencedor, Zarraga; Muniain, Kodro, Morcillo; y Villalibre. En la segunda parte jugaron Ezkieta; Capa, Yeray, Paredes, Lekue; Dani García, Beñat Prados (Unai Vencedor, m.76); Nico Serrano (Zarraga, m.76), Raúl García, Iñigo Vicente; y Kodro (Villalibre, m.71).Sivera (Pacheco, m.46); Edgar Méndez (Agirregabiria, m.60), Ximo Navarro (Rubén Duarte, m.46), Ely (Diéguez, m.71), Laguardia (Sergi García, m.60), Luis Rioja (Javi López, m.60); Pina (Tachi, m.71), Pere Pons (Pepe, m.71), Battaglia (Abdallahi, m.60); Lucas Pérez (Borja Sainz, m.60) y Joselu (Deyverson, m.46).1-0, m.28: Muniain, de penalti. 2-0, m.35: Morcillo. 2-1, m.50: Deyverson.Sánchez Asla (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla a Tachi (m.84).Partido amistoso celebrado a puerta cerrada en las instalaciones de Lezama.