"Somos valientes y bravos", dice Javier Aguirre

San Mamés será testigo esta noche de un encuentro trascendental para Athletic y Leganés. Lo será para los bilbainos, que apuran sus opciones de regresar a Europa, pero especialmente para los del sur de Madrid, que quieren evitar a toda costa el descenso a Segunda. Para ello, deberán ganar y esperar que no hagan lo propio Celta y Alavés, los dos equipos que marcan la salvación con cuatro puntos más que los pepineros. En una noche que podría ser dramática para el Leganés, su técnico, Javier Aguirre, no podrá contar hasta siete futbolistas entre lesionados y sancionados, cifra que podría aumentarse hasta los diez jugadores

A pesar de las circunstancias, el técnico mexicano no quiere excusas: "Así son las circunstancias en una temporada aciaga con un montón de cosas raras. No es normal que un equipo tenga hasta diez bajas justo en el partido más importante de la temporada, incluso del Lega en Primera". Aguirre aseguró que su equipo es "valiente y bravo" y admitió que tienen "muchísimas ganas de que llegue el partido", aunque recordó que la salvación del Leganés no depende de ellos, sino de terceros resultados.

Por último, el mexicano no ocultó que "lo de ganar en San Mamés se dice fácil, pero muy pocos equipos pueden presumir de ello. Es un equipo muy fuerte, muy sólido, con jugadores espectaculares, diseñado para ir a Europa. Un equipo que tiene todo, de primerísimo nivel, basta con decir que junto a Madrid y Barça es el único que no ha estado en Segunda División. Es una organización ejemplar el Athletic".