Garitano: "Hay que ganar lo que queda"

Gaizka Garitano y su equipo salvaron ayer un match point. La victoria ante el Levante les mantiene en la lucha por Europa, el objetivo que se pusieron durante el confinamiento, por lo que el técnico rojiblanco solo tuvo palabras de alabanza para sus jugadores: "Hoy hemos venido con muchas bajas pero este equipo siempre da la cara, en todos los partidos. Da igual en liga o en Copa. Este equipo siempre compite muy bien y hemos hecho un partido muy serio, dominando el ritmo del encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que solo hemos tenido dos días para recuperar". Para el entrenador deriotarra la clave de la victoria estuvo en el arranque del Athletic en La Nucía, una salida concentrada e intensa que no se vio en los duelos ante el Real Madrid y Sevilla, que casualmente terminaron en derrota: "La idea era salir fuerte porque nosotros nos jugábamos más que ellos y eso se tenía que notar. El equipo no había salido bien en los últimos partidos y por eso hicimos hincapié en ello. Hemos hecho un partido muy práctico, nuestro portero apenas ha tenido trabajo, a excepción de su gol, y gracias a esa gran salida hemos hecho nuestros dos tantos".









Así pues, el Athletic mantiene su sueño de terminar la temporada en puestos europeos, aunque para ello Garitano reconoció que "tenemos que ganar los dos partidos que quedan". "Ahora tenemos cuatro días para preparar el encuentro ante el Leganés, sabiendo que a Granada también tenemos que ir a por todas", aseveró. De hecho, el técnico rojiblanco aseguró que, para que su equipo tenga alguna oportunidad de acabar entre las posiciones continentales, lo primordial es focalizar su energía: "Mirar al resto de rivales te resta energía, por lo que no miramos ni la clasificación. Solo pensamos en descansar y después preparar el partido del Leganés". Y es que Garitano admitió que, "el hecho de haber sumado solo tres puntos ante Valencia, Real Madrid y Sevilla", obliga ahora al Athletic a "ganar lo que queda": "Estamos obligados a no fallar, primero tenemos que ganar el encuentro del jueves y después ir con todo a Granada".

Porque el entrenador rojiblanco reconoció ayer que, a estas alturas de la temporada, a su equipo le falta fuelle. Le falta energía. Por lo que, aunque se deshizo en elogios hacia Raúl García, dijo que a partir de ahora serán muy importantes aquellos jugadores menos habituales: "Ahora la clave es la gestión de los que están más enteros. Hay que dosificar los esfuerzos porque ya tenemos a algunos lesionados, a otros muy cansados... Por eso para mí, los Balenziaga, los De Marcos, los Lekue... aquellos a los que no doy muchos minutos, para mí son Dios. Son el alma del Athletic y estoy contento cuando lo hacen bien porque el aprecio que les tengo es enorme". Con todo, Garitano consideró que, aunque es cierto que el duelo de ayer "no fue vistoso", eso fue muy bueno para el Athletic: "Nos convenía que no lo fuera porque ellos tienen mucha calidad asociativa en el medio del campo y gracias a que hemos metido mucha gente ahí, no han tenido ninguna oportunidad en los 90 minutos".