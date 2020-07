La gabarra del Athletic se prepara para volver a la ría

El Athletic sufragará los gastos de restauración de la legendaria gabarra 'Athletic', la embarcación en la que el Athletic celebró en la ría sus títulos de Liga, Copa y Supercopa en 1983 y 1984, con una partida que "no llegará a los 200.000 euros".



Estas tareas de rehabilitación, que comenzarán la próxima semana, son fruto del acuerdo alcanzado por el Athletic y el Museo Marítimo de Bilbao-Itsasmuseum, donde se encuentra el barco en dique seco desde 2013, y tienen como objetivo que "pueda ser utilizada para la celebración de éxitos deportivos" del Athletic.



El convenio, con una vigencia de "veinte años", ha sido presentado en el Itsasmuseum por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la presidenta del museo y diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, y el presidente del Athletic, Aitor Elizegi.





Han asistido también Daniel Ruiz Bazán '', capitán del Athletic que levantó esos últimos títulos de Liga y Copa, su compañero en aquel equipoy el legendario exporteroEl alcalde Aburto subrayó que, "con todo el respeto a la Real Sociedad", con esta rehabilitación no se está "empezando a celebrar el título de Copa" de la final que, en fecha aún por decidir, enfrentará a ambos equipos sino "sentando las bases para que un símbolo cargado de sentido y emoción pueda volver a la ría". "No estamos haciendo algo para el mes que viene ni para esta temporada o la que viene. Estamos haciendo algo para el futuro. Ponemos las bases para que la gabarra pueda volver a la ría y, de los leones y de las leonas", recalcó Aburto.En ese mismo sentido, Elizegi apuntó que,"desde el respeto y el cariño", la Real Sociedad fue "una de las primeras entidades" a las que les comunicó "el invierno pasado", cuando aún no se conocía la identidad de los finalistas, su intención de llevar a cabo "un proyecto ciudad, de territorio y recuperación de un símbolo".El presidente desveló también, a riesgo de que "se vaya a enfadar porque no le convencen nada estos detalles privados", que, técnico del equipo rojiblanco, "durante la pretemporada en Alemania". Cuestionado sobre si la gabarra acogería también los posibles títulos del equipo femenino Elizegi fue tajante: "¿solo hay un Athletic, no?".También intervino en el acto el directivo Jorge Gómez para ofrecer algunos detalles técnicos de una obra que se prolongará durante "nueve o diez semanas" y que estará concluida "antes de que finalice la primera quincena de septiembre".Gómez aclaró que esos alrededor de 200.000 euros destinados a los trabajos es una opción "sustancialmente más económica" que otras que se barajaron como el alquiler de pontones remolcados.La gabarra 'Athletic' fue construida en 1960 en los Astilleros Celaya de Erandio, por encargo de la Junta de Obras del Puerto, actual Autoridad Portuaria de Bilbao, para el transporte de material y tiene unas dimensiones de 18,5 metros de eslora, 8,5 metros de manga, 1,7 metros de puntal y un calado de 1,14 metros.