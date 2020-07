Garitano: "Tenemos que dar un salto de calidad en estos partidos"

Gaizka Garitano no se fía de la crisis del Valencia, la cual ha desembocado en la destitución de Albert Celades y la apuesta por Salvador González, más conocido como Voro, como técnico interino hasta la finalización del curso. "Cuando se cambia de entrenador es como un revulsivo y la gente se junta más, pero espero el mejor Valencia, un equipazo que todavía no ha perdido en casa", resaltó el entrenador del Athletic en la rueda de prensa telemática que ofreció ayer en las instalaciones de Lezama, donde agregó, con la experiencia que le concede haber ejercido también como revulsivo en Bilbao, que "siempre que vienes de una dinámica mala y entra alguien, en los primeros partidos se suele notar algo y Voro es un entrenador con experiencia que ha cogido el equipo en varias ocasiones, pero son los futbolistas los que juegan y tendrá que verse un muy buen Athletic para poder ganar allí".

En ello confía el derioztarra, consciente de que los leones dormirán en Europa si consiguen sumar esta noche los tres puntos en Mestalla. "Ahí estamos a falta de seis partidos, peleando por el objetivo de entrar en Europa después de llegar a la final de Copa. No estamos lejos y tenemos que dar un salto de calidad en estos partidos para poder ganar a equipos como el Valencia, Real Madrid y Sevilla", expuso Garitano en relación a un calendario que exigirá de lo lindo a los bilbainos desde esta misma tarde en una especie de final anticipada para el de Derio, dado que "todavía quedarán cinco partidos más, pero el Valencia es un rival directo y es un partido de cuatro puntos, los tres que habrá en juego y el del gol average". "Son todo finales, no solo este encuentro, y tendremos que pelear todos los partidos", insistió el técnico rojiblanco, quien no ocultó que verse cada vez más cerca del séptimo puesto ayuda a que "todo el mundo se lo vaya creyendo más".

"Este equipo tiene mucha fe y esa motivación de vernos más cerca del objetivo debe crecer sabiendo que tenemos que hacer un esfuerzo extra para pasar a equipos como los que están ahí con nosotros", añadió Garitano, que dio a entender que no realizará demasiados cambios en la alineación de hoy al haber dispuesto de "24 horas más que en los primeros partidos" para recuperar fuerzas y encarar en óptimas condiciones la visita a Mestalla.

Sobre la continuidad hasta el final de temporada de San José y Beñat, anunciada por los propios jugadores sin que el Athletic informara al respecto, el derioztarra no quiso referirse al modo de actuar del club al ocuparse solo del "ámbito deportivo", pero sí remarcó que "estoy muy contento con que ambos hayan tomado esa decisión, porque son jugadores muy queridos, desde el primer momento comenté al club y a ellos mismos que quería que se quedaran y por supuesto que si tienen que jugar lo harán. Han jugado mucho conmigo, ahora menos porque están apareciendo otros, pero tengo máxima confianza en ellos".

Athletic-Sevilla, 22.00 horas Por otra parte, LaLiga dio a conocer ayer los horarios correspondientes a la jornada 35, en la que el Athletic recibirá al Sevilla en San Mamés el jueves 9 a partir de las 22.00 horas.