Garitano: "Tengo la sensación de que en el Bernabéu tienes una opción más que en el Camp Nou"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, ha comentado que tiene la "sensación" de que un equipo puede tener más ocasiones de gol en el Santiago Bernabéu del Real Madrid que no en el Camp Nou del FC Barcelona, al que visitan este martes en LaLiga Santander con la intención de, pese a todo, buscar un buen resultado y seguir invictos en la vuelta de la competición tras el parón por coronavirus.

"Cuando he ido de futbolista y de entrenador, he tenido la sensación de que en el Bernabéu siempre puedes tener una opción más. En el Camp Nou te sientes muy acosado, siempre tienen el balón y es difícil salir. Las últimas veces que hemos jugado contra ellos, dos hemos ganado y otra empatado, pero en San Mamés. Allí será más complicado", advirtió en rueda de prensa.

Pese a ese reciente buen bagaje contra el Barça, incluido el triunfo en la Copa, el técnico recela del Barça y cree que necesitarán jugar bien y estar afortunados para ganar. "¿Quién tiene la fórmula para ganar allí? Tenemos un plan y lo trabajamos muy bien. Tienes que hacer las cosas muy bien, tener un punto de suerte, también, y acertar las ocasiones que tengas. El Leganés con 0-0 tuvo dos clarísimas delante del portero y no acertó. Tienes que hacer gol y defender muy bien", aseguró.

"Trato de ganar cada día sin mirar a la clasificación. El agujero que tenemos para llegar arriba nos exige ganar muchos partidos, hemos sacado 5 partidos de 9, pero el Villarreal ha ganado los tres partidos. No hemos perdido, pero si queremos llegar a posiciones altas tienes que ganar partidos de seguido y no es fácil para nosotros, ni para nadie. Sabemos la necesidad que tenemos si queremos aspirar a estar hasta el final en esa lucha", añadió.

Por otro lado, no quiso meterse en la guerra de quejas entre Barça y Madrid. "Es la 'salsilla' del fútbol, es de lo que más se habla antes y después del partido. No entro mucho", aseguró. "Entro a analizar el partido, a intentar hacer las cosas bien allí y olvidarme de eso. Entre Madrid y Barcelona siempre hay esa rivalidad, si no son los árbitros, son los entrenadores. Tenemos que abstraernos, hacer un buen trabajo y sacar un buen resultado allí", explicó.

"La presión la tenemos todos. Se habla mucho de nosotros, siempre estás en el foco. Cada uno tiene que administrarla como pueda, y los árbitros se equivocan a veces, como nosotros y como todos. Hay cosas a mejorar pero creo que el VAR ha ayudado más que no perjudicado", detalló sobre su opinión en cuanto al uso del VAR.

Sobre sus jugadores, comentó que el delantero Asier Villalibre está cada vez más cerca de poder jugar con asiduidad tras su lesión. "Ha estado 10 días parado, cada vez va a poder participar más. Es el delantero más delantero que tenemos, el que está más cerca del gol. El resto son segundos delanteros, incluido Kenan (Kodro). Estamos muy contentos con Asier pero necesita un poco más después del periodo de baja".