Unai Simón y Jan Oblak, duelo de porteros en San Mamés

Los porteros, esos seres que parecen ir a su bola, entrenando siempre en grupos reducidos apartados del grueso de sus compañeros, sobre los que llueven los principales palo y los focos se regodean cuando la pifian, son posiblemente quienes más han padecido el parón de la competición debido a la pandemia del coronavirus. Si hay algún puesto dentro de un equipo de fútbol que requiere de una especialización muy concreta esa es la del guardameta. Bien lo sabe Unai Simón (Murgia, 11-VI-1997). "Al final lo que hacíamos en casa era más físico, correr, bicicleta y coger fondo y mantener la forma física, pero sí que es verdad que volver a tirarte al suelo, volar, despejar y parar balones se echaba de menos y parecíamos un poco torpes", aseguraba hace unos poco días.

A las puertas de su vigésimo tercer cumpleaños, el alavés parece todo un veterano. Serio y reservado, no es muy amigo de los micrófonos –de ahí que sean contadas sus entrevistas–; prefiere guardar silencio y hablar sobre el terreno de juego. Allí sus actuaciones han resultado en muchas ocasiones salvadoras para un Athletic que asoma como el tercer equipo menos goleado de la liga y que el próximo domingo, con la reanudación del campeonato, se verá las caras con el Atlético de Madrid, el equipo que le antecede en esa clasificación . Un choque atractivo, no cabe duda, cargado de historia y que invita a echar un ojo a lo que acontezca en las porterías de ambos conjuntos. Jan Oblak (Skofja Loka, Eslovenia, 7-I-1993), cuatro años mayor que Simón y considerado por la crítica como uno de los mejores porteros del mundo, parece un buen espejo en el que mirarse. A pesar de su juventud, el esloveno ha conquistado ya cuatro trofeos Zamora y con once jornadas por disputarse está en la pelea por el quinto, lo que le permitiría igualar a Antoni Ramallets y Víctor Valdés, quienes con cinco entorchados son los guardametas con más Zamoras.

En esa pelea por ser el portero menos goleado de Primera División también se encuentra inmerso de lleno Unai Simón. El diario Marca, quien anualmente otorga dicho galardón, establece que para optar al premio los guardametas deben disputar un mínimo de 28 partidos y jugar al menos 60 minutos en cada uno de ellos. A día de hoy, con 27 jornadas disputadas, nadie alcanza esos registros, por lo que de manera provisional Thibaut Courtois, del Real Madrid, lidera la clasificación al haber encajado únicamente 16 goles en los 24 partidos que ha disputado, por lo que tiene un promedio de 0,67 tantos recibidos por encuentro. Oblak, el único de los tres porteros que aspiran a ganarlo que ha jugado en las 27 jornadas de liga, ha encajado 21 goles (0,78) y se segundo, mientras que Simón, tercero, ha recibido 20 en 24 partidos (0,83).

El alavés y el esloveno se verán las caras en un encuentro que medirá también a dos de los mejores equipos del campeonato en lo que a nivel defensivo se refiere. A la espera de ver qué influencia tienen los casi tres meses de parón de la competición debido al covid-19, mantener un promedio bajo de goles encajados será muy importante en los once partidos que restan. Para ello, además de a su entramado defensivo, Gaizka Garitano y Diego Pablo Simeone, expertos en esas lides, se aferrarán también al acierto de sus guardametas. El Real Madrid asoma como el equipo menos goleado de LaLiga Santander al haber encajado únicamente 19 goles en 27 partidos. Por detrás de él figuran el Atlético, con un balance de 21 tantos recibidos, y el Athletic, con 23.

Simón, que se perdió tres partidos de liga debido a unas paperas que le tuvieron en el dique seco durante un puñado de semanas, supera a Oblak en el porcentaje de paradas realizadas por disparos recibidos. Tercero, por detrás de Aitor Fernández (74,84%) y Thibaut Courtois (74,14%), el alavés detiene el 72,22% de los tiros que la realizan.

Otra clasificación que equipara el rendimiento general de Athletic y Atlético de Madrid y, por ende, de sus dos guardametas titulares, es el de el número de ocasiones en las que han dejado su portería a cero en los partidos de liga disputados. Oblak lo ha logrado en once ocasiones, mientras que Simón lo ha hecho en diez, pero al haber jugado tres partidos menos, maneja un promedio mejor. Duelo bajo palos.

Jan Oblak. El portero titular del Atlético de Madrid repasó ayer la actualida de su equipo, que en el plano deportivo le llevará a disputar el primer partido posconfinamiento a San Mamés. "Seguro que no va a ser igual jugar sin gente en el estadio, sin aficionados, pero creo que lo importante es eso, acabar la temporada. Ojalá lo hagamos de la mejor manera y sea suficiente para llegar a los puestos que queremos en la liga y en la Champions lleguemos lo más lejos posible. Ojalá podamos ganarla", valoró el esloveno. Sobre la visita a Bilbao, Oblak dijo que le preocupa "todo", aunque aseguró que llegarán "preparados". "Estoy seguro de que vamos a estar preparados para estos dos partidos. Hay que ir partido a partido, primero es en Bilbao, hay que ir ahí, intentar ganar y hacerlo mejor, porque necesitamos puntos para llegar a puestos de Champions". Por último, cuestionado sobre el adiós de Germán Burgos, segundo entrenador del Atlético que iniciará una nueva etapa, el esloveno, que le consideró "una leyenda" del conjunto colchonero, espera que salga como "campeón".

