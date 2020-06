Garitano: "La confianza con el Athletic es máxima y es mejor renovar cada año"

El técnico vizcaino Gaizka Garitano, que hace unos días renovó con el Athletic para la próxima temporada, considera que, como "la relación con el club es máxima", lo mejor es ampliar el contrato "cada año" más que un acuerdo más largo que, reconoció, "egoístamente" sería mejor para él.



"La relación de confianza con el club es máxima. Para mí, egoístamente, sería mejor renovar para más años, pero para el Athletic es mejor cada año. Habiendo relación de confianza no hay problemas, eso no ha sido ni motivo de discusión" apuntó el técnico vizcaino en una rueda de prensa telemática desde Lezama.







Esta comparecencia ha sido la primera del de Derio ante los medios no ya desde que se oficializase su renovación, este domingo, sino también desde el parón competitivo por la pandemia de COVID-19.



Garitano cree que es "a final de temporada" cuando debe "valorarse" la labor de un entrenador de cara a tener "una mayor legitimidad" para seguir en el puesto.





Gaizka Garitano



"El objetivo tiene que ser alcanzar el séptimo puesto y meternos en Europa. Este equipo es capaz de todo"



"La exigencia es máxima. Tenemos que estar todos enchufados"



"El club me ha dicho las cosas muy claras desde el principio. No ha habido ningún tipo de problemas, la comunicación muy fluida. Pero es al final del contrato cuando tienen que valorarte, no antes. Y yo quiero que el club tenga claro que quiere contar conmigo. Hasta final de temporada hay que esperar para ver si las cosas van bien y tener la legitimidad de seguir", reflexionó al respecto.El técnico resumió lo que para él es entrenar al Athletic: "cuando las cosas van bien me alegro doblemente, porque me va bien en lo profesional y porque es mi equipo".Además de su situación contractual, Garitano valoró la de su plantilla y considera que el Athletic está llevando a cabo "un relevo generacional" que está dando "minutos a jugadores jóvenes" a los que pide, eso sí, estar a la altura "humana" de quienes se han marchado últimamente, jugadores como "Aduriz, Rico, Susaeta, Iturraspe", o los que terminan contrato próximamente, "ahora San José y Beñat" y el próximo curso "De Marcos, Raúl García ..."."Los jóvenes tienen que tratar de entender que humanamente se tienen que comportar como exige un club como éste y en eso tienen todavía mucho que aprender. Se tienen que preocupar mucho de tener el nivel humano de esos jugadores", consideró.De Aritz Aduriz ha comentado que "ha sido muy especial" para él, a pesar de que lo ha "cogido en lo último" de su carrera". "Hemos tenido conversaciones muy potentes. Que si infiltrándose podría jugar 10/20 minutos ... y él, que tiene mucho corazón, quería más. Ha sido una relación intensa y es una pérdida muy importante porque ha llevado el peso goleador del equipo", recordó.También ha valorado lo "estupendamente" que están entrenando Mikel San José y Beñat Etxebarria, a quienes no ha dado por descartados para la próxima temporada a pesar de que su escaso protagonismo anima a pensar que no renovarán contrato.Garitano, por otro lado, ha lamentado que no haya podido celebrarse la Copa ante la Real Sociedad, pero cree que se ha hecho "muy bien en aplazarla" para que se juegue con público, aunque eso también abrió una posibilidad mayor de que él no pudiese estar en el banquillo rojiblanco."Prefiero no estar yo que no esté la gente. Imagínate ganar una final de Copa y no poder celebrarla con la afición. Claro que quiero que juguemos con gente. Porque, además, sería la mejor señal de que en la sociedad todo va bien. Pero hay que respetar lo que dice sanidad", subrayó.De todos modos, sí reconoció que antes del confinamiento "todos queríamos jugar la final cuanto antes" porque el Athletic había completado "una semana muy buena" encadenando dos victorias para acabar con una mala racha liguera y clasificándose para la final de Copa. "Pero que teníamos todos clarísimo es que la final tenía que jugarse con la gente", añadió.