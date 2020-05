Yeray Álvarez: "El objetivo es el de principio de año"

"Nos quedan once finales en las que nuestro objetivo, al igual que al principio de temporada, es entrar en UEFA. Sabemos que va a ser difícil, pero podemos conseguirlo y por qué no intentarlo". Es el análisis del corto plazo realizado ayer por Yeray Álvarez para quien el calendario con partidos cada tres días no debe ser un obstáculo. A este respecto recordó que el Athletic estuvo jugando partidos entre semana durante bastante tiempo justo antes de que la competición se interrumpiese y en última instancia todos los equipos deberán amoldarse: "Las últimas semanas tuvimos la Copa, con partidos entre semana, y los demás también han tenido un parón de dos meses. Todos tenemos ahora las mismas posibilidades".

Lamentó la ausencia de aficionados en las gradas, factor que el equipo sabe rentabilizar, como atestiguan los resultados en casa: "Sobre todo para nosotros en San Mamés, donde a los equipos les cuesta muchísimo ganarnos y a nosotros se nos hace más fácil jugar. Todo va a estar más igualado y se van a marcar más las diferencias individuales. Cada uno tiene que jugar sus cartas. Al final, es fútbol y tenemos que ir a ganar cada partido".