"Espero la mejor versión del Athletic"

Bilbao – El Valladolid, decimoquinto en la clasificación con siete puntos de margen sobre los puestos de descenso, recibirá mañana en el José Zorrilla a un resacoso Athletic tras el celebrado pase a la final de Copa, cita en la que los leones se medirán el próximo 18 de abril a la Real Sociedad en un derbi que deberán apartar temporalmente de sus pensamientos los pupilos de Gaizka Garitano, obligados a centrar el foco en el choque liguero ante el cuadro pucelano. Sergio González, técnico vallisoletano, fue cuestionado ayer en rueda de prensa por la incidencia directa que puede tener en el partido lo sucedido el jueves en el Nuevo Los Cármenes de Granada, a lo que el preparador catalán restó importancia al subrayar que espera "la mejor versión del Athletic".

"Vamos a pensar todos que la celebración en Copa no les ha afectado, porque tenemos que aislarnos de eso", incidió Sergio, que hizo hincapié en la oportunidad de brindar una nueva victoria a la afición del Valladolid después del último triunfo firmado como local contra el Espanyol, objetivo para el cual apeló a la "confianza y tranquilidad" que su equipo está mostrando en las últimas fechas en casa, donde ha completado "grandes partidos". "Estamos preparados para afrontar el partido contra el Athletic con plenas garantías y saldremos al campo con la idea de ganarlo con todas nuestras armas", señaló el técnico, si bien apuntó que tratarán de "manejar el esfuerzo durante el partido".

Lo mismo deberán hacer los rojiblancos, aunque es probable que Garitano opte por refrescar al bloque titular y dé vuelo a las rotaciones en Valladolid, donde Sergio González no quiere ni oír hablar del punto a favor que pueden tener sus futbolistas debido al desgaste físico y mental soportado por los leones en Granada. "Estoy convencido de que la gente, cuando jugamos en casa, piensa que vamos a ganar, pero otra cosa luego es el desarrollo del partido y no me gustaría que pensaran que vamos a vencer por lo ocurrido el jueves", remarcó el entrenador de Hospitalet, quien añadió al respecto que "va a ser un partido sufrido y tendremos que correr, pero tenemos total garantías de poder ganar".

LAS VIRTUDES rojiblancas Con un moderado optimismo, así las cosas, encara Sergio González el choque de mañana ante el conjunto bilbaino, del que destacó que "trabaja bien a nivel de bloque por dentro". "En el inicio de las acciones quiere jugar, pero también tiene a Raúl García por arriba, la velocidad de Williams, a Muniain como futbolista capital y, además, Dani García juega bien en corto", analizó el técnico pucelano, que insistió en la importancia de conseguir que el Athletic "no se sienta cómodo", así como de contrarrestar sus virtudes prestando atención "a las segundas jugadas en el centro del campo" y tratando de hacer daño "con centros laterales".