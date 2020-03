Muniain: "Pase lo que pase hay que creer hasta el final"

El capitán del Athletic, Iker Muniain, comentó este martes en Lezama que el modo de encarar este jueves la vuelta de semifinales de Copa ante un Granada al que visita con la ventaja del 1-0 de la ida es "sabiendo que pase lo que pase hay que seguir creyendo hasta el final".

"El 1-0 se gestiona sabiendo que te da una mínima ventaja y que te enfrentas a un equipo que juega de local y que eso significa un gran ambiente a su favor, sabiendo que si metes un gol ellos tienen que meter tres y que si te meten un gol te igualan la eliminatoria. Pero, básicamente, sabiendo que pase lo que pase sigamos creyendo hasta el final", reflexionó.

En ese sentido, Muniain recordó que el equipo rojiblanco ya ha demostrado es capaz de hacerlo porque a lo largo de esta Copa ya "el equipo ha tirado de corazón, de fe y de creer hasta el final" para el eliminar a Elche y Tenerife en los penaltis y al FC Barcelona en el añadido en San Mamés.

"A los aficionados les diría que tienen en qué creer porque este equipo se lo ha demostrado", incidió.

Al respecto, destacó "el carácter que hemos venido demostrado y que se ha demostrado en el Athletic a lo largo de su historia" en un "partido definitorio" como el del Nuevo Los Cármenes. "Y como todos los partidos definitorias hay que afrontarlos como una final", dijo.

También resaltó que será un encuentro en el que "habrá un gran ambiente" y que, ante su trascendencia "es uno de esos partidos que todos los futbolistas quieren jugar".

Por eso no quiso anteponer a ese encuentro la ilusión que les hace disputar la final. "El objetivo es la final, pero para ello hay que pasar la batalla del jueves. No hay que ir mas allá del jueves, no pensamos en qué pasa si ganamos o si no ganamos. Vamos a poner toda la energía en intentar pasar a la final", avanzó.

En esa línea de prudencia, a Muniain no le "gustaría hablar de favoritismo". "Los dos nos jugamos tanto que no sé que decir. Lo que sí es cierto es que vamos con una ligera ventaja, pero ellos en LaLiga van algo por delante", apuntó.

A lo que el capitán rojiblanco sí da relevancia es a la experiencia en este tipo de situaciones. "Es importante el haber vivido situaciones de estas características, haber jugado eliminatorias de tanto peso en los últimos años. Eso te da experiencia para afrontar este tipo de partidos", consideró.

Ya estrictamente en lo deportivo, Muniain tiene claro que tienen armas para hacerse valer: "Sabemos que podemos hacerles daño y cómo hacerles daño", dijo. "En San Mamés generamos un montón de ocasiones y pudimos marcar algún gol más".

Aunque también asume que "todo los partidos son diferentes" y que en el del jueves el Granada saldrá a "intentar hacer un partido largo porque que sabe que un gol les puede hacer mucho daño e intentarán llegar vivos al final".

"Y nosotros vamos a salir igual", avisó, contento de que la victoria del domingo ante el Villarreal, con la que contaron una racha de diez partidos sin ganar, haya "reforzado" a su equipo de cara al importante compromiso de Granada.

"Ganar siempre es importante. Cuando estás en una dinámica positiva y ganas te sirve para seguir tener buenas sensaciones y presentarnos en esta semana tras una victoria importante es de valor y creo que el equipo sale reforzado", se felicitó, deseoso de que la del jueves "ojalá sea una gran noche y una noche de felicidad".

Con respecto a la situación con la que encarar el choque los tres jugadores que podrían perderse la final por acumulación de tarjetas, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche e Iñaki Williams, su capitán le dijo que "tendrán que gestionarlo, pero sin volverse locos". "Saben que el partido mas importante es la final, pero también que lo más importante es el equipo y que de momento solo tenemos el partido del jueves", zanjó.