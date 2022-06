Bulgaria levanta el veto para la adhesión a la UE de Macedonia del Norte

Sofía – El Parlamento de Bulgaria aprobó ayer la propuesta de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea para desbloquear las negociaciones sobre el acceso de Macedonia del Norte al bloque comunitario, lo que deja ahora en manos del Gobierno en funciones retirar de forma definitiva el veto.

La medida, introducida por la alianza Bulgaria Democrática, ha sido aprobada con 170 votos a favor, 37 en contra y 21 abstenciones en un momento clave para la integración europea en plena guerra de Ucrania, según informaciones del diario Dnevnik.

Ahora, el texto queda en manos del Consejo de Ministros, que tendrá que ratificarlo. La votación ha coincidido con un momento de máxima tensión para Macedonia del Norte en relación con la propuesta francesa, que ha sido calificada por la oposición macedonia como una "bulgarización" y fue rechazada por el primer ministro, Dimitar Kovachevski.

Sin embargo, Macedonia del Norte carece en teoría del derecho a rechazar este marco de negociación, pero puede negarse a mantener conversaciones o firmar un protocolo bilateral que dé a Bulgaria las garantías necesarias.

Todo apuntaba a que Bulgaria ofrecería una postura concreta sobre la negociación esta semana de cara a la reunión del Consejo Europeo, si bien el pasado jueves el primer ministro en funciones, Kiril Petkov, que sufrió días antes una moción de censura, aseguró que levantar el veto dependería del Parlamento.

El mandatario indicó en su cuenta de Twitter que se trata de una decisión "histórica" y afirmó que la "integración de los Balcanes Occidentales es clave para los intereses estratégicos de la UE".

La crisis interna que ha llevado a la caída del Gobierno de Petkov tras una moción de censura tiene en su centro, principalmente, el acceso de Macedonia del Norte a la Unión Europea.

La perspectiva europea de Macedonia del Norte se ha visto obstruida por Bulgaria, que aducía diferencias históricas y lingüísticas para bloquear la apertura oficial de conversaciones después de que hace dos años los Veintisiete ya dieran luz verde a negociar su entrada en el club.

Cautela El Ministro de Asuntos Exteriores de Macedonia del Norte, Bujar Osmani, acogió ayer con cautela la decisión del Parlamento búlgaro de levantar el veto a la apertura de negociaciones de adhesión de este país a la Unión Europea y afirmó que por ahora no se conoce la versión final de lo votado.

"Todavía no sabemos cuál fue la versión final que aprobó la Asamblea Nacional de Bulgaria. Pero para nosotros hay tres puntos clave: el idioma (macedonio), los temas históricos y la dinámica de las enmiendas en nuestra Constitución no deben ser parte del marco de negociación con la UE. No podemos comenzar con cambios constitucionales antes de iniciar las negociaciones con la UE", afirmó Osmani.

favorece a Albania

Tirana celebra ?el fin del veto

l Agradecimiento. El primer ministro albanés, Edi rama, agradeció ayer al líder de la oposición búlgara, Boyko Borissov, haber logrado desbloquear con su voto en el Parlamento el veto de su país a la adhesión de Macedonia del Norte a la UE. Rama afirmó que no "puedo agradecer lo suficiente el detalle de llamarme" y sobre todo darle las gracias de haber desempeñado un papel decisivo a la hora de facilitar que se levante el veto

l Adhesión. "Llegó la tan esperada noticia de la amiga Bulgaria, que siempre ha sido una firme defensora de nuestro proceso de adhesión. Se abre el camino para el inicio de las negociaciones de adhesión para nuestros dos países", dijo.